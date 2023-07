To najczęstsze obrażenia w wypadkach samochodowych. O życiu mogą decydować ułamki sekund

Często nie zdajemy sobie sprawy, że pozornie niegroźny wypadek samochodowy może skutkować poważnymi obrażeniami. Jeśli przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, zmniejszamy ryzyko poważnych urazów. Obrażenia po wypadkach bywają różne, na wiele z nich kierowcy są narażeni nawet w przypadku drobnych kolizji.

Oto co może stać się z kierowcą w czasie wypadku samochodowego. (Zdjęcie poglądowe) Fot. 123RF / kadmy, zdjęcie seryjne

Wypadki samochodowe zdarzają się w zasadzie w każdej minucie na całym świecie. Niektóre z nich są tylko drobnymi stłuczkami, inne mogą skończyć się prawdziwym dramatem i najgorszym w takiej sytuacji scenariuszem – śmiercią pasażerów.

I chociaż współczesne auta mają zaawansowane systemy bezpieczeństwa, to nie oznacza zawsze podróżowania bez ryzyka wypadku. Nawet takiego z poważnymi konsekwencjami dla pasażerów.

Co dzieje się z kierowcą w czasie wypadku?

Trudno precyzyjnie opisać każde możliwe groźne zdarzenie drogowe, jednak w wielu takich przypadkach dochodzi do zderzenia. Wtedy powinny zadziałać poduszki powietrzne, które od lat są już jednym z podstawowych i kluczowych elementów związanych z bezpieczeństwem w aucie.

Jak działają poduszki powietrzne? W skrócie, dzięki czujnikom zderzenia mogą w ułamku sekundy napełnić się powietrzem i wystrzelić. Później powietrze uchodzi z poduszek przez specjalne otwory wentylacyjne. To konieczne, by nie spowodować obrażeń wtórnych u pasażerów. Poduszki naprawdę mogą zaważyć o tym, że ktoś przeżyje groźny wypadek. Warunkiem są jednak zawsze zapięte pasy podczas jazdy.

Kierowca w skrajnych sytuacjach na drodze musi reagować błyskawicznie. Czasami zdąży wykonać awaryjne hamowanie, innym razem jedynym wyjściem będzie np. tylko próba uniknięcia zderzenia i precyzyjny ruch kierownicą. Wszystko zależy od umiejętności, bo w wielu takich momentach da się zadziałać instynktownie. Niezbędna jest podstawowa wiedza, którą można zdobyć na kursach doskonalenia techniki jazdy.

Jakie są najczęstsze obrażenia w wypadkach samochodowych?

Ta lista może być długa, ale każdy, nawet pozornie niegroźny wypadek wiąże się z ryzykiem doznania obrażeń. To choćby urazy głowy, z których jednym z najczęstszych jest wstrząśnienie mózgu. Obrażenia głowy mogą okazać się bardzo poważne i prowadzić do trwałych urazów. Nawet jeśli w wypadku teoretycznie nic poważnego się nie stało, nie można lekceważyć niepokojących objawów, które mogą wystąpić później.

Podczas wypadków na pasażerów oddziałuje ogromna siła. To prowadzi do złamań kończyn górnych i dolnych, urazów pleców, klatki piersiowej czy szyi. Może też dojść do uszkodzeń narządów wewnętrznych. W przypadku obrażeń wątroby, śledziony czy trzustki poszkodowany najczęściej musi przejść operację. Jest wiele czynników, które decydują o poziomie zagrożenia. Jeśli wybuchnie pożar, osoby w aucie narażone są też na oparzenia. W skrajnych sytuacjach samochód staje się śmiertelną pułapką.

Trzeba też wspomnieć o traumie, jaką może wywołać każdy drogowy incydent. Kierowcy po wypadkach często mają problem, by w ogóle wsiąść do auta, nie mówiąc już o ponownym zajęciu miejsca za kółkiem. Doświadczenie związane z wypadkiem to sytuacja, którą każda osoba przeżywa w inny sposób.