Ile kosztują autostrady w Europie? W wielu miejscach będzie taniej niż w Polsce

Chociaż uwielbiamy podróżować samolotami, niezmiennie popularnością cieszą się też samochodowe wypady po Europie. Przed każdą międzynarodową wycieczką warto sprawdzić, ile kosztują płatne drogi w poszczególnych krajach. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja m.in. na Słowacji, w Czechach czy Austrii.

Sprawdź, ile kosztują autostrady w Europie. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Podróżowanie samochodem malowniczymi zakątkami poza głównymi drogami bywa urocze, ale nie oszukujmy się – czasami trzeba przedostać się sprawnie do miejsca oddalonego setki kilometrów dalej. Na wakacjach liczy się czas, a żeby go nie marnować, najlepiej przemieszczać się autostradami.

W Europie w większości krajów obowiązują opłaty za przejazd autostradami. Stawki są zróżnicowane, tak samo, jak sposoby kupowania winiet uprawniających do jazdy płatnymi odcinkami. Często już można je nabyć przez internet, czasami regulujemy należność na tradycyjnych bramkach wjazdowych.

Ile kosztują autostrady w Europie?

Przejdźmy przez to po kolei i sprawdźmy kilka krajów pod kątem ewentualnych wyjazdów z Polski na wakacje. Poniżej podajemy listę krajów z cenami za winiety lub opłaty do uiszczenia na bramkach. Cennik zakłada przejazd samochodem osobowym (do 3,5 t). Pamiętajcie, że dla autobusów czy pojazdów ciężarowych obowiązują inne stawki.

Jest też dobra wiadomość dla podróżujących hybrydami lub samochodami elektrycznymi. W niektórych krajach auta zeroemisyjne są zwolnione z opłat za poruszanie się autostradami.

Słowacja (winiety)

10 dni – 12 euro (ok. 54 zł)

30 dni – 17 euro (ok. 76 zł)

365 dni/rok – 60 euro (ok. 267 zł)

Czechy (winiety)

10 dni – 310 CZK (ok. 58 zł)

Miesiąc – 440 CZK (ok. 83 zł)

Rok – 1500 CZK (ok. 281 zł)

Niemcy

Dla samochodów osobowych drogi są bezpłatne. Opłaty drogowe obowiązują pojazdy powyżej 7,5 t.

Austria (winiety)

10 dni – 9,90 euro (ok. 44 zł)

2 miesiące – 29 euro (ok. 129 zł)

Rok – 96,40 euro (ok. 429 zł)

Węgry (winiety)

10 dni – 5500 HUF (ok. 66 zł)

Miesiąc – 8900 HUF (ok. 106 zł)

Rok – 49 190 HUF (ok. 585 zł)

Słowenia (winiety)

7 dni – 16 euro (ok. 72 zł)

Miesiąc – 32 euro (ok. 143 zł)

Rok – 117,50 euro (ok. 522 zł)

Szwajcaria

Tu mamy uproszczony system do jednej e-winiety ważnej przez rok. Jej koszt to około 182 zł

Chorwacja (ceny za przejazd wybranymi odcinkami)

Zagrzeb – Pula: ok. 86 zł

Zagrzeb – Split: ok. 107 zł

Zadar – Split: ok. 34 zł

Zagrzeb – Makarska: ok. 120 zł

Krčki most – Zadar: ok. 78 zł

Šibenik – Dugopolje: ok. 18 zł

Pula – Zagrzeb: ok. 86 zł

Bułgaria (winiety)

7 dni – ok. 50 zł

Miesiąc – ok. 95 zł

3 miesiące – ok. 150 zł

Rok – ok. 260 zł

Francja

Opłaty za skorzystanie z konkretnego odcinka. Średnio za 100 km autostrady zapłacimy ok. 8-9 euro. Do tego płatne są wybrane mosty, tunele i wiadukty

Włochy (ceny za przejazd wybranymi odcinkami)