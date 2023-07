Rubikowie wyprzedają majątek przed wyprowadzką z Polski. Ceny powalają

Rubikowie tworzą szczęśliwą rodzinę. Teraz całą czwórką postanowili zmienić coś w swoim życiu. Wyprowadzają się do Miami. W związku z tym sprzedają parę rzeczy ze starego lokum. Ceny niektórych przedmiotów powalają.

Rubikowie opuszczają Polskę. Fot. Instagram/@agata_rubik

Agata Rubik od 15 lat jest szczęśliwą żoną Piotra Rubika. Zakochani są dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, do tego są bardzo aktywni w mediach społecznościowych (Agatę obserwuje na Instagramie blisko 190 tys. obserwatorów). Małżeństwo doczekało się dwóch córek: Helena skończyła w maju 14 lat, a Alicja – 10. Rodzina Rubików ma willę z basenem w warszawskim Wilanowie, jednak szykuje się duża zmiana. Planują przeprowadzić się do Miami.

Rubikowie wyprzedają rzeczy ze "starego" mieszkania

Tak daleka podróż wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Rodzina Rubików będzie musiała wybrać najpotrzebniejsze rzeczy, które ze sobą zabierze. Zdecydowali, że te przedmioty, które nie są im potrzebne, po prostu sprzedadzą.

Za tę kwestię zabrała się ostatnio żona kompozytora. W sieci wystawiła oferty z kilkoma luksusowymi perełkami. Na niektóre z nich tylko nieliczni będą mogli sobie pozwolić.

W jednym z ogłoszeń znalazły się głośniki marki BeoLab 5. Ich stan jednak nie jest bardzo dobry. Wręcz przeciwnie. Jedno z urządzeń wymaga naprawy. Agata Rubik za zestaw zażyczyła sobie 25 tysięcy złotych. To nie wszystko. Rubik sprzedawała też konsolę i luksusową torebkę.

Kulisy szukania lokum przez Rubików w USA

Niedawno Agata przeprowadziła na swoim koncie na Instagramie Q&A, czyli sesję pytań od fanów. Ci nie omieszkali zapytać o przeprowadzkę Rubików do USA.

"Naprawdę przeprowadzka do Miami"? – brzmiało jedno z pytań. – Taki jest plan. Teraz przyjechaliśmy pozałatwiać formalności, zobaczyć szkoły, mieszkania. Wszystko układa się tak, jakby nam mówiło – to jest ten czas, idźcie w to! – odpowiedziała żona Piotra Rubika.

Obserwatorzy drążyli dalej. "Mieszkanie kupujecie czy będzie wynajmować?" – zapytał ktoś. Agata Rubik odparła, że na razie mają zamiar wynajmować mieszkanie lub dom. "Jak już znajdziemy odpowiednie miejsce i okaże się, że zostajemy na dłużej, to coś kupimy" – odparła.

Jednak mimo wielu ofert z pięknymi zdjęciami i opisami, ciężko było znaleźć coś, co by ją interesowało. Zależało jej na jasnym, przestronnym i nowoczesnym lokum, w którym, wraz z rodziną, mogłaby poczuć się jak w domu. Chodziło też o konkretną lokalizację, aby Alicja i Helena nie miały problemu z dotarciem do szkoły.

"Duża wada tego mieszkania jest taka, że nie ma balkonu. Jest dosyć jasne, duże, ale drogie. Nie będę podawała ceny. Wolne dopiero od sierpnia, więc raczej nie dla nas. Szału nie ma. Nie mamy zbyt dużego wyboru. To mieszkanie w ogóle mi się nie podoba" – relacjonowała.

Ostatecznie udało się znaleźć wymarzone lokum i już niedługo zamieszkają tam całą czwórką.