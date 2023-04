Rubikowie wyprowadzają się z Polski. Wyjawili, dokąd się przenoszą, fani są zaskoczeni

Agata i Piotr Rubik postanowili wyjechać z Polski. Mimo że mają dom w Warszawie, chcą poszukać szczęścia w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Miami na Florydzie. Agata Rubik podzieliła się planami na Instagramie, a fani nie kryją zdziwienia.

Rodzina Rubików planuje wyprowadzkę do Miami Fot. Instagram / agata_rubik

Agata Rubik od prawie 15 lat jest szczęśliwą żoną Piotra Rubika. Zakochani są dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, do tego są bardzo aktywni w mediach społecznościowych (Agatę obserwuje na Instagramie 173 tysiące obserwatorów). Małżeństwo doczekało się dwóch córek: Helena skończy w maju 14 lat, a Alicja – 10.

Rodzina Rubików ma willę z basenem w warszawskim Wilanowie, jednak szykuje się duża zmiana. Agata Rubik już 1 kwietnia wyjawiła, że planują przeprowadzić się do Miami, co wcale nie okazało się żartem na Prima Aprilis.

Agata Rubik i Piotr Rubik wyprowadzają się do Miami

Niedawno Agata przeprowadziła na swoim koncie na Instagramie Q&A, czyli sesję pytań od fanów. Ci nie omieszkali zapytać o przeprowadzkę Rubików do USA.

"Naprawdę przeprowadzka do Miami"? – brzmiało jedno z pytań. – Taki jest plan. Teraz przyjechaliśmy pozałatwiać formalności, zobaczyć szkoły, mieszkania. Wszystko układa się tak, jakby nam mówiło – to jest ten czas, idźcie w to! – odpowiedziała żona Piotra Rubika, która wraz z całą rodziną jest obecnie na Florydzie.

Obserwatorzy drążyli dalej. "Mieszkanie kupujecie czy będzie wynajmować?" – zapytał ktoś. Agata Rubik odparła, że na razie mają zamiar wynajmować mieszkanie lub dom. "Jak już znajdziemy odpowiednie miejsce i okaże się, że zostajemy na dłużej, to coś kupimy" – odparła.

Nie zabrakło też pytania, co z pupilką Rubików, czyli suczką Coogee, która jest oczkiem w głowie całej rodziny. Nie mogło być inaczej i Agata Rubik uspokoiła, że "Kudżina" poleci z nimi.

Co na to fani? Pod ostatnim zdjęciem Rubików w Miami, który Agata Rubik opatrzyła komentarzem "Już czujemy się jak w domu", posypały się komentarze. Większość fanów jest zaskoczona. Fani Rubików nie ukrywają zaskoczenia ich planami, nie brakuje jednak głosów podziwu.

"Kurczę, podziwiam, macie taki piękny dom z ogrodem w Polsce, mnie by było ciężko to rzucić nawet dla widoku plaży z okna, rodzina, znajomi, odważny krok. Powodzenia!", "Jak smutno, że opuszczacie Polskę", "Ostatnio zauważyłam, że coraz więcej medialnych osób kupuje mieszkania czy domy w innych krajach i z Polski ucieka. Trochę to niepokojące" – pisali internauci.

Rubikowie odwiedzili Stany Zjednoczone już wcześniej. Rok temu w kwietniu Piotr Rubik wraz z rodziną pojechali na Hawaje i spędzili tam Wielkanoc.

Historia Agaty i Piotra Rubików

Piotr Rubik swoją przyszłą żonę poznał, gdy ta miała zaledwie 20 lat. Choć rodzice młodej modelki nie mieli nic przeciwko temu, żeby ich córka związała się ze starszym o osiemnaście lat kompozytorem, to wiele osób spekulowało, że ze względu na dużą różnicę wieku ich związek skazany jest na porażkę.

Zakochani nie przejmowali się jednak plotkami. – Nigdy wcześniej nie czułem, że chcę być z kobietą na zawsze. Teraz wiem, że warto było czekać i nie zakładać rodziny, ponieważ mam czystą sytuację i mogę być z Agatą bez żadnych obciążeń z przeszłości. Agata była mi pisana. To dzięki niej na nowo poczułem wyjątkowy smak słowa 'zaufanie' – zwierzył się przed laty muzyk.

Podkreślił również, że różnica wieku nie ma żadnego znaczenia. – Nie jestem już gówniarzem, a jednak wciąż pozostaję na tyle dzieckiem, że różnica wieku między nami się zaciera. Nasze światy, choć różne, przenikają się – przekonywał.

W 2008 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele Św. Jadwigi we Wrocławiu. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka Helena, a gdy miała cztery latka, dołączyła do niej Alicja.