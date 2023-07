Transfer Kyliana Mbappe znajduje się już na ostatniej prostej. Zgodę na przenosiny piłkarza do Al-Hilal wydał już jego pracodawca, Paris Saint-Germain. Francuz do nowego klubu ma trafić za rekordowa kwotę 300 milionów euro. Jego zarobki również mają być rekordowe, trzymajcie się krzeseł!

Transfer Mbappe na ostatniej prostej, padnie rekord transferowy fot. Sebastian Frej/REPORTER

Mbappe przeniesie się do Al-Hilal? PSG wydało zgodę

O tym, że Kylian Mbappe ma zmienić klub mówi się już od kilku miesięcy. Francuski piłkarz w 2022 roku przedłużył swój kontrakt z Paris Saint-Germain o 2 lata, jednak podczas negocjacji przekazał, że to jego ostatnia umowa z paryską drużyną.

Tym samym Mbappe przestanie być zawodnikiem PSG pod koniec czerwca 2024 roku. W związku z tym dyrektorzy mistrza Francji doszli do wniosku, że nie mogą sobie pozwolić na odejście tak wartościowego piłkarza nie otrzymując za niego jakichkolwiek pieniędzy.

Dlatego też, chcąc zdążyć zarobić na transferze Kyliana władze PSG poinformowały zawodnika, że tego lata powinien rozejrzeć się za nowym pracodawcą. Problem w tym, że właściciele klubu postanowiły sprzedać Mbappe za nie mniej, niż 300 milionów euro.

Tak astronomiczna kwota natychmiast odstraszyła większość potencjalnych nabywców. Jednak dla PSG zapaliło się światełko w tunelu, bowiem po francuskiego napastnika zgłosił się Al-Hilal, zespół z Arabii Saudyjskiej. Jak powszechnie wiadomo, Saudyjczycy nie mają większych oporów, by hojnie wynagradzać piłkarzy, tak więc PSG wydało zgodę na odejście Mbappe właśnie do Al-Hilal.

Transfer Mbappe na ostatniej prostej. Zarobi rekordowe pieniądze

Poza informacją o chęci pozyskania Kyliana przez Al-Hilal równie szybko pojawiły się doniesienia, ile francuski gwiazdor miałby zarabiać w swoim nowym klubie. Pensja piłkarza, którą arabski klub miał mu zaproponować przyprawia o zawrót głowy. Za sezon gry Mbappe miałby zarobić ponad miliard euro! Od tej kwoty należy odliczyć jednak podatek, "na rękę" zawodnik miałby otrzymać 776 milionów.

Do tak pokaźnej wypłaty nikt się nawet nie zbliżył w całej historii istnienia futbolu. Na te moment największą pensją, jaką piłkarz otrzymał jest ta, którą wynegocjował Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor za sezon gry otrzymuje również w saudyjskim klubie Al-Nassr 200 milionów, co wciąż jest kwotą prawie czterokrotnie mniejszą.

Co na to sam zainteresowany? Według paryskiego dziennika piłkarskiego L'Equipe Kylian początkowo nie chciał słyszeć o przenosinach do Arabii. Piłkarz miał stwierdzić, że "woli cały rok siedzieć na trybunach w Paryżu, niż odejść do Al-Nassr". Nie od dziś wiadomo, że marzeniem Mbappe jest gra dla Realu Madryt i to właśnie tam po wygaśnięciu umowy z PSG miał się przenieść.

Jednak istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że zawodnik skusi się na transfer do Al-Hilal, bowiem władze arabskiego klubu poinformowały go, że bez większego problemu po roku gry pozwoliliby mu odejść do Realu, by mógł spełnić swoje sportowe pragnienie. Tym samym wciąż znajdujący się w "kwiecie wieku" Kylian z wypchanym po brzegi kontem mógłby dalej realizować swoje cele.

Jak informuje agent piłkarski Fabrizio Romano, po zawarciu porozumienia między PSG a Al-Hilal do sfinalizowania transakcji brakuje jedynie zgody Kyliana.

Mecz PSG z Al-Nassr, czyli starcie Mbappe z Ronaldo

25 lipca w japońskiej Osace Paris Saint-Germain zaplanowało mecz towarzyski z saudyjskim Al-Nassr. Na boisku pojawić się miał Cristiano Ronaldo oraz Kylian Mbappe. Spotkanie obu zespołów ma być jednym ze sprawdzianów przed nadchodzącym sezonem.

Na murawie od pierwszej minuty jest obecny portugalski gwiazdor, jednak w związku z zamieszaniem transferowym i spięciem z władzami klubu Mbappe nie został przewidziany do gry w pierwszym składzie PSG. Niewykluczone, że zawodnik zagra jedynie kilka minut, by chociaż na chwilę pojawił się na boisku z Ronaldo.