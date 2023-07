S amolot wysłany do gaszenia pożarów na greckiej wyspie Eubea rozbił się we wtorek w nadmorskim mieście Karistos. Leciał do innej wioski, aby ugasić ogień.





Katastrofa podczas gaszenia pożarów w Grecji. Rozbił się samolot gaśniczy, jest film

redakcja naTemat

Samolot wysłany do gaszenia pożarów na greckiej wyspie Eubea rozbił się we wtorek w nadmorskim mieście Karistos. Leciał do innej wioski, aby ugasić ogień.