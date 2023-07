Bunt Prigożyna. Miążdżące doniesienia na temat zachowania Putina

Natalia Kamińska

"The Washington Post" dowiedział się, że w pierwszych godzinach buntu Grupy Wagnera Władimir Putin sprawiał wrażenie sparaliżowanego i niezdolnego do działania. Szczegóły tego, co się wtedy działo na Kremlu gazecie zdradzili ukraińscy i zachodni urzędnicy ds. bezpieczeństwa.