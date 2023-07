Ojciec zostawił 10-letnią córkę samą w Bieszczadach. Kazał jej zejść ze szczytu

Dominika Stanisławska

10-letnia dziewczynka samotnie chodziła bieszczadzkimi szlakami. Jak się później okazało, to ojciec polecił jej, by sama zeszła ze szczytu, a następnie znalazła sobie jakiś transport do hotelu, w którym mieszkali.