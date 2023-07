80-letni Jagger wciąż pełen wigoru! Wiadomo, czemu zawdzięcza kondycję

Mick Jagger, legendarny wokalista The Rolling Stones, znany jest ze swojego energicznego stylu na scenie, co wymaga dobrej formy fizycznej i zdrowia. Jak na rock'n'rollowego muzyka, prowadzi wyjątkowo zdrowy tryb życia, jednak nie zawsze tak było. Jak dziś 80-letni gwiazdor dba o formę?

Co Mick Jagger robi, by mieć kondycję "młodzieniaszka"? Skończył 80 lat

Mick Jagger, ikona rocka i frontman The Rolling Stones, przyszedł na świat 26 lipca 1943 roku. Od lat sześćdziesiątych zdobywa serca publiczności na całym świecie. Przeboje zespołu, takie jak "(I Can't Get No) Satisfaction", "Angie" czy "Paint It Black", są znane i śpiewane zarówno przez młodsze jak i starsze pokolenia.

Wydany w 2011 roku kawałek "Moves Like Jagger" grupy Maroon 5 i Christiny Aguilery to pochwała stylu, charyzmy, seksapilu i niepowtarzalności Jaggera, które czynią go jednym z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych artystów w historii muzyki rockowej.

Życie prywatne Jaggera od dekad pozostaje obiektem zainteresowania mediów. Charyzmatyczny lider The Rolling Stones znany jest z licznych i ognistych romansów oraz związków.

Krążą pogłoski, że miał przespać się z aż 4 tysiącami kobiet. Warto nadmienić, że artysta jest ojcem ośmiorga dzieci, których doczekał się z oczywiście z różnymi partnerkami - czworo jest owocem związku z modelką Jerry Hall m.in. modelka Georgia May Jagger.

Od 2014 roku, Mick Jagger jest w związku z tancerką Melanie Hamrick. Ich relacja przyciąga uwagę mediów, zwłaszcza z powodu dużej różnicy wieku między partnerami, która wynosi 44 lata.

W grudniu 2016 roku para powitała na świecie syna. Nie da się ukryć, że chłopiec jest bardzo podobny do ojca. Dev po rodzicach odziedziczył także dryg do tańca - na instagramowym profilu jego mamy można zobaczyć, jak porusza. Niedawno pojawiły się pogłoski o zaręczynach Hamrick i Jaggera.

80-latek pozostaje aktywny zawodowo i nie zapowiada się na to, aby w najbliższym czasie przeszedł na definitywną emeryturę i całkowicie zrezygnował z dawania show. W minionym roku odbyła się trasa "Sixty", a prawdopodobnie jesienią odbędzie się kolejna. Legendarni muzycy być może będą grać w Ameryce Północnej.

Lider Stonesów, chcąc dotrzymać tempa 36-letniej żonie i małemu synkowi, z dużą starannością podchodzi do tematu self-care. By mieć kondycję "młodzieniaszka", dba w równej mierze o kwestie zdrowia fizycznego, ale także psychicznego.

Muzyk właściwie od dzieciństwa regularnie zażywał ruchu. Entuzjazm do sportu zaszczepił w nim to jego ojciec. Niezmiennie od trzech dekad o kondycję wokalisty dba zaś norweski trener personalny i fizjoterapeuta, Torje Eike.

Ćwiczenia Jaggera

Rutyna ćwiczeń Jaggera obejmuje różne formy treningu. Ćwiczenia cardio, takie jak jogging czy jazda na rowerze to podstawa. Dodatkowo rockman, uprawia jogę, pilates, medytację, które pomagają mu zachować "elastyczność", siłę i wewnętrzny spokój.

80-latek regularnie pojawia się także na siłowni, korzystając z pomocy osobistego trenera. "Nie możesz przebiec kilkunastu kilometrów podczas jednego koncertu bez odpowiedniego przygotowania" – pisano w brytyjskim "Telegraphie" o ćwiczeniach muzyka.

Dieta frontmana The Rolling Stones

Jagger zwraca dużą uwagę na to, co je. Jego dieta składa się głównie z pełnoziarnistych produktów, owoców, warzyw, ryb i chudego mięsa, co pomaga mu utrzymać energię potrzebną do jego intensywnych występów. Unika on przetworzonej żywności i stara się spożywać organiczne produkty.

Co więcej, Jagger unika używek takich jak alkohol czy papierosy. Choć w przeszłości był znany z ekscesów (na branżowych imprezach i za kulisami koncertów nieraz miał do czynienia z substancjami psychoaktywnymi - red.), od dawna prowadzi bardzo "czysty" tryb życia.

Warto jednak zauważyć, że mimo tych zdrowych nawyków - ćwiczeniowych i jedzeniowych - Jagger miał do czynienia z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z koniecznością operacji serca w 2019 roku. Jednak po krótkim okresie rekonwalescencji wrócił do pełnej aktywności.