Dokonał tego! Andrzej Bargiel zjechał na nartach także z Gaszerbrum I

Polski himalaista Andrzej Bargiel chciał zjechać na nartach ze szczytu Gaszerbrum I. Teraz na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiał się wpis, w którym Bargiel poinformował, że w pełni zrealizował postawiony sobie cel.

Andrzej Bargiel zjechał z Gaszerbrum I. Fot. Facebook.com/ Red Bull

Polski himalaista Andrzej Bargiel we wtorek zameldował się w obozie 2, po tym, jak w zeszłym tygodniu zjechał ze szczytu Gaszerbrum II. Jego kolejnym celem był zjazd z Gaszerbrum I.

Andrzej Bargiel zjechał na nartach ze szczytu Gaszerbrum I

Andrzej Bargiel dotarł nad ranem na szczyt Gaszerbrum I, po czym rozpoczął zjazd na nartach. Tuż przed godziną 15:00 czasu polskiego udało mu się dotrzeć do bazy. Mężczyzna zjechał z najwyższego szczytu pasa górskiego Karakorum.

Tydzień wcześniej Andrzej Bargiel dotarł na szczyt Gaszerbrum II (8035 m n.p.m.). Potem zjechał z niego na nartach. Mężczyzna realizuje swoją pasję w ramach projektu Hic Sunt Leones, co po łacinie znaczy "Tu są lwy". Cały projekt to pasja i chęć do opisywania nieodkrytych obszarów górskich.

Tak mężczyzna skomentował swój zjazd w rozmowie z dziennikarzami RMF FM. – Zjazd był przyjemny. Śniegu było dostatecznie dużo. Sporo jest lodu, ale udało się znaleźć logiczną linię – powiedział Andrzej Bargiel.

Na początku sportowiec postawił sobie za cel zjazd z Sziszapangmy (8013 m n.p.m.). Jest to najniższy szczyt wspomnianego wcześniej pasma górskiego. Swój cel osiągnął w 2013 roku. Następnie zaatakował Manaslu (8156 m n.p.m.) w 2014 roku. Potem przyszedł czas na Broad Peak (8047 m n.p.m.) w 2015 roku i K2 (8611 m n.p.m.) w 2018 roku.

Zjazd na nartach z Yawash Sar II

Kolejnym sukcesem Andrzeja Bargiela był zjazd z dziewiczego szczytu Yawash Sar II (6178 m n.p.m.) znajdującego się w Pakistanie. Mężczyzna dokonał tego w 2021 roku, ale to nie jedyny sukces, którym mógł się pochwalić w tym roku. Chwilę później poinformował, że zjechał także z Laila Peak (6200 m n.p.m.).

Sportowcowi towarzyszy jego przyjaciel Jędrzej Baranowski, który odpowiada za dokumentowanie zjazdów swojego kolegi. W ekipie realizacynej są także Dariusz Załuski, Jakub Gzela i Bartek Pawlikowski. Jednak to Baranowski towarzyszył Bargielowi podczas zjazdu z Yawash Sar II i Laila Peak.

Wszystkie zdobyte przez mężczyzn szczyty znajdują się w paśmie górskim Karakorum, czyli drugim pod względem wielkości paśmie na Ziemi (największym są Himalaje).

Karakorum cięgnie się przez trzy kraje: Pakistan, Chiny i Indie, a jego najwyższym szczytem jest K2 (8611 m n.p.m.). Obszar ten należy do najbardziej zlodowaciałych na Ziemi.