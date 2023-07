Od początku wakacji policja prowadzi wzmożone kontrole drogowe. I tu w zasadzie ten tekst powinien się skończyć, gdyby nie fakt, że w ostatnich dniach miejscami kierowców sprawdzały nie tylko służby, ale też... księża. "To są jaja z normalnych ludzi", "Ludziom odbija" – pisze część oburzonych mieszkańców.

Policja zatrzyma do kontroli, a skarci ksiądz. "Czy to kółko różańcowe?". Fot. materiały policyjne

Policja zatrzyma cię do kontroli, a skarci ksiądz. "Czy to jeszcze policja, czy już kółko różańcowe?"

Na stronie Komendy Powiatowej Policji w Słupcy pojawił się komunikat o kontrolach drogowych i działaniach edukacyjnych związanych z dniem świętego Krzysztofa. "Tradycyjnie już w dniu imienin patrona kierowców słupeccy policjanci wspólnie z duchownymi prowadzą na drogach powiatu działania profilaktyczne" – napisali funkcjonariusze.

"Przypominają o zasadach bezpiecznej jazdy, zwracają uwagę na problem pijanych kierowców za kółkiem. W czasie rutynowych kontroli przekazują ulotki edukacyjno-informacyjne" – dodali. Ksiądz rozdawał zaś obrazki z podobizną świętego Krzysztofa.

"Kierowcy chwalą akcję, w rozmowach podkreślają, że przypominania i edukacji o bezpieczeństwie nigdy za dużo" – podkreślili.

Podobne kontrole prowadzono również w Choszcznie. Tamtejsza powiatowa komenda również pochwaliła się zdjęciami z akcji.

Zaangażowanie księdza do pracy policji nie przypadło jednak do gustu wszystkim mieszkańcom. Część pozdrawiała i dziękowała duchownemu za zaangażowanie. Inni jednak negatywnie zareagowali na mieszanie się duchowieństwa do pracy służb.

"To są jaja z normalnych ludzi", "Ludziom odbija", "I to jest jeden z przykładów na to, że trzeba jak najszybciej oddzielić kościół od państwa", "Proponuję, żeby posługę pełnili wraz z ratownikami wodnymi i to codziennie" – brzmi część komentarzy.

"Jeszcze jedna kadencja PiS-iorów i zobaczymy klechów na drogach z radarami. Radykalizm coraz większy. Zaglądają w politykę, w waginy i teraz jeszcze na drogi", "To tak idiotyczne, że aż wręcz przerażające", "Czy to jeszcze policja, czy już kółko różańcowe?" – brzmią kolejne głosy.