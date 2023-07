Chciał przeprosić policjantów. Na zgodę wręczył im kwiat marihuany

W środę na policję w Łęczycy zgłosił się mężczyzna, który w okolicy słynie ze złego zachowania. Na zgodę wręczył policjantom... kwiat marihuany. Okazało się, że 38-latek był pijany. Teraz grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna na zgodę wręczył policjantom kwiat marihuany. Fot. East News/ TRIX

W środę na Komendę Powiatową Policji w Łęczycy przyszedł 38-letni mężczyzna. W ramach przeprosin chciał podarować funkcjonariuszom nietypowy kwiat. Okazało się, że to krzew marihuany. Po przebadaniu mężczyzny okazało się, że ma trzy promile alkoholu we krwi.

Kwiatek na zgodę okazał się marihuaną

Jak przekazali funkcjonariusze tamtejszej komendy, w placówce pojawił się mężczyzna, który w przeszłości "źle się zachowywał". Skruszony chciał odkupić winy, wręczając policjantom "kwiatek".

– W środę około godziny 15.50 na Komendę Powiatową Policji w Łęczycy zgłosił się pijany mężczyzna – poinformował asp. szt. Mariusz Kowalski. – 38-latek powiedział, że ma kwiatek i chce przeprosić, bo – jak wyznał – kiedyś źle się zachowywał – dodał policjant.

Teraz mieszkańcowi powiatu łęczyckiego grozi do 15 lat więzienia, bo jak się okazało, roślina, którą mężczyzna chciał wręczyć funkcjonariuszowi, to 45-centymetrowa konopia indyjska. Policjanci po otrzymaniu marihuany "na zgodę" przystąpili do przeszukania mieszkania mężczyzny. Tam znaleźli kolejnych 18 krzaków, które 38-latek hodował w mieszkaniu.

Rośliny były w różnych fazach wzrostu i zostały zabezpieczone przez oddział kryminalny podczas przeszukania lokalu. Właścicielem plantacji okazał się mężczyzna, który przyszedł na policję.

Mieszkaniec powiatu łęczyckiego, po tym jak wytrzeźwiał, usłyszał zarzut uprawy konopi indyjskich i trafił do aresztu. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Hodowla marihuany w Polsce

Mimo tego, że nasiona konopi indyjskich można kupić w każdym sklepie to ich zasadzenie i uprawianie jest w Polsce nielegalne. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków można trafić do więzienia od roku do 10 lat.

W przypadku mniejszego przewinienia sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Jedynym wyjątkiem w polskim prawie jest CBD. Wszystkie produkty CBD są legalne. Ich dystrybucja i sprzedaż jest zgodna z prawem, pod warunkiem że nie zawierają w sobie więcej niż 0,2% THC.