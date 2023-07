Eksplozje w Grecji. Pożary doprowadziły do kolejnego dramatu

Natalia Kamińska

G recję trawią ogromne pożary. To spowodowało kolejną katastrofę. Po południu w czwartek doszło do silnych eksplozji w składzie amunicji w bazie Nea Anchialos, niedaleko Wolos. To także wynik niebezpiecznego ognia, który trudno ugasić. Trwa ewakuacja. Są doniesienia o rannych.