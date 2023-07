W Bieszczadach policjanci odnaleźli samotnie spacerującą 10–letnią dziewczynkę. Okazało się, że w górach zostawił ją ojciec, który polecił jej, by sama zeszła ze szczytu, a następnie znalazła transport do schroniska, w którym mieszkali. Teraz wyjaśnia, dlaczego to zrobił.





Zostawił 10-latkę samą w Bieszczadach. Ojciec powiedział, dlaczego to zrobił

Daria Siemion

