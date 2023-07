Sejm odrzuca weto Senatu ws. "lex Tusk". Ustawę rozstrzygnie Duda

Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej powołania komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Większość parlamentarzystów była za.

Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej powołania komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Decyzja została podjęta większością głosów – 235 posłów opowiedziało się za, 214 przeciw. Czterech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Głównym zadaniem komisji będzie prowadzenie postępowania mającego na celu wyjaśnienie przypadków działania na szkodę interesów Polski przez funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy "działali pod wpływem Rosji w latach 2007-2022".

Krytycy projektu podkreślają, że ustawę można interpretować jako narzędzie do eliminacji Donalda Tuska z polityki przed wyborami lub upokorzenia go w oczach wyborców. Dlatego nieoficjalnie nadano ustawie nazwę "lex Tusk".

"Lex Tusk" trafi w ręce prezydenta Andrzeja Dudy

Teraz projekt trafi do prezydenta Andrzeja Dudy, który był inicjatorem tej nowelizacji. Nowe przepisy znoszą środki zaradcze, które pierwotnie miała dysponować komisja, takie jak zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące składu komisji, wykluczając z niej parlamentarzystów. Tryb odwoławczy od wydawanych przez komisję decyzji zostanie przeniesiony z sądów administracyjnych na sądy powszechne.

Warto przypomnieć, że ustawa, na mocy której możliwe jest powołanie komisji badającej "wpływy Rosji w Polsce", została podpisana przez prezydenta Dudę pod koniec maja. Jednocześnie jednak trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent wyjaśnił swoje działania, mówiąc: – Oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie w życie, skieruję ją także w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, by do kwestii budzących wątpliwości odniósł się także TK. Uważam, że wobec zgłaszanych wątpliwości, jest jak najbardziej uzasadnione, by do TK wystąpić.

Niedługo później prezydent Duda przedstawił swój projekt nowelizacji, który miał na celu zmianę kontrowersyjnych zapisów.

