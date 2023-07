W mieszkaniu w jednym z bloków w Gdyni na dziecko rzuciła się matka. W ręku trzymała nóż. 10-latka była przerażona. Otworzyła więc okno, a jej zachowanie ostatecznie uratowało jej życie. Zaczęła głośno wołać o pomoc, a to wzbudziło reakcję okolicznych mieszkańców.

Gdynia: Matka rzuciła się z nożem na córkę. Mądre zachowanie dziewczynki Fot. PIOTR DZIURMAN / REPORTER / Zdjęcie poglądowe

Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę w Gdyni Chyloni. Po tym, jak na 10-latkę z nożem rzuciła się jej matka, dziewczynka otworzyła okno i na cały głos zaczęła wołać o pomoc. Jej wołanie usłyszeli sąsiedzi, którzy natychmiast zawiadomili o sprawie policję. Jak podaje gazeta "Fakt", jeden ze świadków miał powiedzieć, że kobieta leczyła się wcześniej psychiatrycznie.

Areszt dla 32-latki, która w Gdyni zaatakowała córkę nożem

Portal Trójmiasto.pl informuje, że matka, którą okazała się 32-latka, usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania lekkich obrażeń ciała swojej córki. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury. Dziewczynka trafiła do szpitala, została też przesłuchana w obecności psychologa.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety na trzy miesiące. Matka dziewczynki będzie w tym czasie przebywać w szpitalu psychiatrycznym, gdzie biegli lekarze sprawdzą, czy w momencie popełniania czynu kobieta była poczytalna.

15-letni syn zaatakował nożem rodziców

Ataki z użyciem broni, które przypuszczalnie wywołane są problemami psychicznymi, nie są nowością. Przykładem może być tutaj zupełnie odwrotna historia, która miała miejsce w Częstochowie. Jak pisaliśmy w naTemat, pod koniec ubiegłego roku syn zaatakował swoją dwójkę rodziców. Również użył noża.

Początkowo 15-letni chłopak rzucił się na matkę, a później zaatakował ojca, który stanął w jej obronie. Rodzice chłopca z obrażeniami trafili do szpitala, a nastolatka zbadano pod kątem poczytalności.

Dziennikarze opublikowali nieoficjalne doniesienia, według których przed zaatakowaniem rodziców nożem w domu doszło do poważnego konfliktu. W wyniku sporu matka miała odebrać 15-latkowi telefon, co miało doprowadzić do skrajnej reakcji. Informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone.