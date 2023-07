W Gdańsku trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza. Służby szukają mężczyzny z dzieckiem, który nie zwrócił sprzętu do sportu wodnego. Wcześniej widziano ich, jak pływają w morzu. Nie jest dokładnie jasne, co się z nimi stało, ale na plaży zostały ich rzeczy.

Policja w Gdańsku. Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Informację na ten temat podaje "Dziennik Bałtycki". – Wczoraj (sobota-red.) około godziny 19:00 policjanci odebrali zgłoszenie od pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego, że na plaży w Jelitkowie, w godzinach między 14:00 a 15:00 mężczyzna w wieku 50 lat z dzieckiem w wieku 12-14 lat weszli do wody na desce SUP i do chwili zamknięcia wypożyczalni nie wrócili po pozostawione na plaży klapki, plecak i ręcznik – przekazała gazecie podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji.

Gdańsk-Jelitkowo. Służby szukają mężczyzny, który zniknął z dzieckiem

Służby natychmiast zaczęły poszukiwania tych osób. Na miejscu działali aż do późnego wieczora policjanci, WOPR i funkcjonariusze Straży Granicznej.

Nie udało się ich odnaleźć i na noc akcja poszukiwawcza została zatrzymana. Rano służby wróciły do pracy. Policja nie otrzymała też informacji, że ktoś zgłosił zaginięcie np. ojca z synem.

Nadal nie udało się ustalić, co się z nimi stało

W niedzielę rano wznowiono akcję poszukiwawczą. Z informacji przekazanych przez służby, wynika, że policjanci analizują też m.in. zapisy z kamer monitoringu. Wieczorem w niedzielę nadal nie ma informacji, że udało się odnaleźć mężczyznę z dzieckiem.

Byli oni widziani ostatni raz przy wejściu na plażę nr 63 w Gdańsku. Każdy ma jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt z numerem 112 lub lokalną policją.