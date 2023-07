"Ktoś te dzieci musi rodzić". Prezes PiS na wiecu błysnął radami dla kobiet

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawiał w niedzielę na pikniku tej partii w Połajewie. Jednym z wątków jego wystąpienia były kobiety. Prezes, sam bezdzietny kawaler zamieszkujący z kotem, miał dla nich parę "dobrych rad", włączając w to kwestię dzieci.

Prezes PiS wygłosił, jakie ma dobre rady dla kobiet ws. dzieci. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Połajewie w Wielkopolsce zwrócił się bezpośrednio do kobiet, mówiąc, że "z miłości również są dzieci".

Prezes PiS ma rady dla kobiet w sprawie...dzieci

– To jest największy prezent, który można zrobić Polsce. Mówię tu przede wszystkim o paniach, bo ktoś te dzieci musi rodzić, a to nie jest łatwe. Będziemy robić wszystko, żeby tych prezentów było jak najwięcej – powiedział do nich bezdzietny Kaczyński, a potem zaapelował o oddawanie głosów w wyborach.

A głosy Polek to spory problem dla PiS, gdyż nadal znacznie częściej wybierają one KO i Lewicę niż prawicę. Sondaż w tej sprawie wykonał Ipsos (CATI) dla OKO.press i TOK FM w dniach 19-22 czerwca 2023 roku.

Kobiety to problem dla PiS, częściej wybierają partie liberalne

Jakie otrzymano wyniki? Z badania wyszło, że to Polacy, a nie Polki wybierają częściej PiS (39 do 29 proc.) i Konfederację (18 do 7 proc.). Polki częściej wybierają za to KO (37 do 24 proc.) i Lewicę (10 do 5 proc.). Trzecia Droga miała 7 proc. tak u Polek, jak u Polaków.

I tak łączne poparcie Polaków dla PiS i Konfederacji sięga 57 proc., a Polek – tylko 36 proc. W przypadku opozycji poparcie Polaków dla KO, Lewicy i Trzeciej Drogi to ledwie 36 proc., a Polek aż 54 proc.

PiS zakazał aborcji i używa służb, aby zastraszyć kobiety

Warto też przypomnieć, że PiS ma niewiele do zaoferowania nowoczesnym kobietom. A w czasie swoich rządów zakazał niemalże aborcji (w tym przy chorobach czy deformacjach płodu), a służby brutalnie traktują kobiety. Tak było m.in. w przypadku pani Joanny z Krakowa, która zastała upokorzona przez policję w szpitalu w Krakowie.

Krakowianka pojawiła się ze swoją pełnomocniczką Kamilą Ferenc na środowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Przekazała tam, jakie wiadomości dostaje teraz od innych kobiet. – Jest takie przekonanie, że aborcja to jest grzech, przestępstwo, czarna magia, szaleństwo, obłęd. Jakbym się zastanowiła, to bym jeszcze tak długo mnożyła. Ja wiem, jak jest, chociaż boję się, że są osoby, które jeszcze nie wiedzą, bo one do mnie piszą – mówiła Joanna Parniewska.

Polki boją się rodzić dzieci

A Polki po prostu boją się rodzić w obecnej sytuacji prawnej i gospodarczej (wysokie ceny, brak mieszkań). W naszym kraju jest dramatycznie niski wskaźnik urodzeń.

Liczba urodzeń w Polsce, tak wynika z danych GUS, w czerwcu wynosiła 23,1 tys. urodzonych dzieci. A liczba urodzeń w Polsce w ciągu ostatniego roku spadła 290,9 tys. Podkreślmy, że jeszcze w styczniu 2023 roku suma 12-miesięczna wynosiła 305,6 tys. Sytuacja więc ciągle pogarsza się i nic nie wskazuje na to, że się to zmieni w najbliższym czasie.