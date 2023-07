Ślub Sylwii Peretti i Łukasza Porzuczka był hucznym wydarzeniem. Celebrytka chętnie wspominała ten wyjątkowy dzień. Na jednym ze zdjęć widać, że to jedyny syn gwiazdy "Królowych życia" prowadził ją do ołtarza. Tworzyli szczęśliwą rodzinę, aż do tragedii, która wydarzyła się 15 lipca 2023 roku. W drugą rocznicę, 30 lipca zabrakło wpisów na Instagramie.





Do ołtarza prowadził ją jedyny syn... Rocznica ślubu Peretti w cieniu rodzinnego dramatu

Joanna Stawczyk

