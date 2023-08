Zaskakujące doniesienia o Pawle Królikowskim. "Miał nieślubnego syna"

Od śmierci Pawła Królikowskiego minęły ponad trzy lata. Tymczasem "Super Express" podał zaskakujące informacje o życiu prywatnym aktora. "Miał nieślubnego syna. (...) Dorosły już teraz mężczyzna brał nawet udział w sprawie spadkowej" – czytamy.

"SE" donosi o "nieślubnym synu" Pawła Królikowskiego. fot Adam Jankowski/REPORTER

Pod koniec lutego 2020 roku zmarł Paweł Królikowski. Ta wiadomość wstrząsnęła światem artystycznym i całą rzeszą fanów aktora. Na pogrzebie serialowego Kusego żegnały tłumy. Pogrążona w żałobie była także jego rodzina.

SE: "Królikowski miał nieślubnego syna"

"Super Express" donosi, że wśród żałobników (choć nie w pierwszym rzędzie) szedł "młodzieniec swoją urodą przypominający Pawła". Tabloid dowiedział się, że to ponoć jego "nieślubny syn".

"Na początku listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłym aktorze. Stronami postępowania byli: żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz jej dzieci z Pawłem. W sprawie uczestniczył też młody mężczyzna, o którego istnieniu niewiele osób miało pojęcie. Był to nieślubny syn gwiazdora, który nie nosi po nim nazwiska" – dowiadujemy się.

Z relacji se.pl wynika, że domniemany syn Pawła Królikowskiego "mieszka we Wrocławiu". To tam ponoć aktor miał mieć przelotny "romans".

W tej sprawie portal poprosił o komentarz żonę zmarłego artysty. Gwiazda "Klanu" miniony weekend spędziła na festiwalu im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Nie chciała na razie się do tego odnosić. – To nie jest moment, w którym chciałabym o tym rozmawiać. Zakończyliśmy właśnie festiwal... – powiedziała.

Śmierć i rodzina Pawła Królikowskiego

Przypomnijmy, że Paweł Królikowski przez ostatnie kilka lat swojego życia miał problemy ze zdrowiem. W 2015 roku poddał się operacji wycięcia tętniaka z mózgu. Trafił do szpitala szybko, bo jego żonę, Małgorzatę Królikowską, zaniepokoiły jego częste bóle i zawroty głowy, jak również wymioty i problemy z widzeniem. Potem jego stan był lepszy. Królikowski wrócił do pracy przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym był jurorem.

Tuż przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia znów jednak trafił do szpitala. Został na oddziale neurochirurgii jednego ze szpitali w Warszawie.– Na początku maja (2019 roku - red.) nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej. Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek i okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać – mówił aktor we wrześniu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pod koniec lutego stało się najgorsze. Żegnaliśmy wówczas znanego i cenionego aktora. Jak do tej pory mówiło się, że Paweł Królikowski osierocił pięcioro dzieci – Antoniego, Jana, Julię, Marcelinę oraz Ksawerego. – Dla moich synów nie jestem kolegą, tylko ojcem. Kolegów mogą mieć wielu, a tatę tylko jednego – mówił kilka lat temu. – Bywam bankomatem i pogotowiem od zadań specjalnych. Muszę jednak być czujny i obecny w ich życiu – zwierzał się, dodając, że z córkami "trzyma sztamę".

Najwięcej w mediach mówi się o Antku. Julia Królikowska też jest znana szerszej publiczności, dzięki roli Kasi w serialu "Klan". Zaczęła tam grać, gdy miała ledwie kilka miesięcy. O Janie pisało się m.in. w 2021 roku, gdy został ojcem. Jego wybranką jest Joanna Jarmołowicz, znana z "M jak miłość". – Nie radzę sobie! Czasami trzaskam drzwiami, wyzywam je i krzyczę. A one, jak widzą, że tata jest w złej kondycji, to odpuszczają sobie. Rodzicielstwo to permanentne borykanie się z różnymi problemami. To zmaganie się z falą, której i tak się nie pokona. Można tylko próbować utrzymać się na powierzchni, ale co chwila przychodzi nowa fala, która nas zalewa. (...) Im jestem starszy, tym bardziej tolerancyjny dla dzieci. Na więcej im pozwalam, mniej wymagam – tak Paweł Królikowski opowiadał jeszcze w 2010 roku.