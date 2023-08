O Magdalenie Stępień i Marcinie Hakielu w sieci huczy od kilku dni. Fani podejrzewają, że tancerz i modelka byli razem na wyjeździe. Choć sami zainteresowani nie zabrali jeszcze głosu w tej sprawie, to wielu zastanawia się, czy mogliby wystąpić razem w "Tańcu z gwiazdami". Osoba z produkcji zdradza kulisy.

Hakiel i Stępień wystąpią w "TzG"? Fot. Instagram / Marcin Hakiel // Fot. Instagram / Magdalena Stępień

Były mąż Katarzyny Cichopek i mama zmarłego Oliwierka nie znikają z medialnych portali. Internauci spekulują, że między tą dwójką mogła wywiązać się bliższa relacja. Jednak póki co, to nadal tylko pogłoski. Sami zainteresowani swoim zachowaniem jednak ich nie uciszają. Wciąż wrzucają podobne kadry i komentują swoje posty.

"TzG" ze Stępień i Hakielem?

W ich temacie pojawił się kolejny wątek. Czy oboje pojawią się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" - ta kwestia nurtowała wielu fanów. Portal ShowNews postanowił skontaktować się z produkcją tanecznego show Polsatu.

– "Taniec z Gwiazdami" to pieśń przyszłości. Teraz wszyscy skupiają się na jesiennej ramówce. Kolejna edycja wystartuje dopiero wiosną 2024 roku. Wstępne rozmowy z uczestnikami nawet się jeszcze nie rozpoczęły. Na negocjacje i kontrakty przyjdzie czas zimą – stwierdził informator. Osoba związana z formatem przekazała również, że nie ma najmniejszych szans, aby Marcin Hakiel zatańczył na parkiecie programu, w którym poznał swoją byłą żonę.

– Marcin Hakiel już nie zatańczy w "TzG", nie ma więc mowy o stworzeniu pary tanecznej z Magdaleną Stępień ani żadną inną gwiazdą – zapewniło źródło serwisu.

Co dzieje się u byłego męża Cichopek i Magdaleny Stępień?

Przypomnijmy: Hakiel ponad rok temu ogłosił, że kończy się jego małżeństwo. Niegdyś jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie wydała wspólne oświadczenie. "Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na Nie, prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować" – napisali, a rzeczywistość okazała się nieco inna.

Ze strony tancerza był to początek osobistych zwierzeń. Organizował sesje Q&A, gdzie odpowiadał na pytania, nawet te dotyczące życia prywatnego. Nie ukrywał, że przechodzi gorsze chwile. Potem pojawił się w programie "Miasto kobiet" na TVN Style. Mówił o swoich odczuciach po zakończeniu długoletniego związku. – Moja partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność. Ja jej to dałem. Pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię – podkreślił wymownie.

Kolejne miesiące przyniosły naprawdę sporo zmian. Okazało się, że Katarzyna Cichopek jest szczęśliwie zakochana w Macieju Kurzajewskim. Z kolei Hakiel zaczął spotykać się z tajemniczą Dominiką. Ostatnimi czasy obserwatorzy tancerza zauważyli, że nie publikuje on już wspólnych zdjęć z partnerką. Zaczęli go dopytywać, czy to koniec relacji. On jednak w odpowiedzi nie chciał zdradzać zbyt wielu szczegółów na temat tego, co dzieje się w jego życiu.

W miniony weekend zaczęły się spekulacje, jakoby 40-latek spotykał się z Magdaleną Stępień. Modelka ostatnio również sporo przeszła. Tuż przed swoim porodem rozstała się z ojcem dziecka - Jakubem Rzeźniczakiem. Niespełna rok później pożegnała synka Oliwiera (chłopiec przegrał walkę z nowotworem).

Temat domniemanej relacji Hakiela i Stępień zaczął się od tego, że dodali w podobnym czasie relację na Instagramie z Gdańska, z tym samym widokiem. "Kiedy się Pan przyzna do związku z Magdą S.? Ta sama Wasza relacja z tym samym widokiem – przypadek?" – zaczęły się komentarze.