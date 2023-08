Marcelina Zawadzka pochwaliła się radosną nowiną. Poinformowała o tym zza granicy

Marcelina Zawadzka na Instagramie przekazała radosną nowinę. Prezenterka telewizji Polsat opublikowała zdjęcie ze swoim ukochanym, Maxem Gloecknerem. Jak się okazało, powiedziała "tak", a zaręczyny nie odbyły się w Polsce.

Kariera Marceliny Zawadzkiej nabrała tempa, kiedy w 2011 r. zwyciężyła w konkursie Miss Polski, a rok później jako pierwsza reprezentantka naszego kraju w konkursie Miss Universe od 1989 r. zakwalifikowała się do czołowej 16.

Niespełna dwa lata później zaczęła pracę w telewizji. Dokładnie od 2015 roku nawiązała współpracę z Telewizją Polską. Prowadziła takie programy jak "Pytanie na śniadanie", "Lajk" czy "The Voice of Poland". Wzięła także udział w "Tańcu z gwiazdami" i "Dance Dance Dance". Obecnie związana jest z telewizją Polsat.

Prezenterka rzadko opowiadała o swoim życiu prywatnym. Dopiero niespełna dwa lata temu przedstawiła światu swojego ukochanego, którym jest niemiecki influencer i przedsiębiorca Max Gloeckner. Teraz podzieliła się radosną nowiną.

W ostatnim czasie w sieci aż wrzało od spekulacji na temat rzekomych zaręczyn Zawadzkiej. Teraz gwiazda telewizji Polsat postanowiła odnieść się do plotek. W publikacji na Instagramie zdradziła, że w końcu powiedziała "tak" i została narzeczoną. Zdjęcie o zachodzie słońca opatrzyła wymownym wpisem, cytując tekst piosenki Nate'a Smitha "I Don't Wanna Go To Heaven". Jak widać na załączonym obrazku, sesja narzeczeńska pary odbyła się podczas jednej z wypraw.

Pod publikacją natychmiastowo wysypała się lawina komentarzy z gratulacjami. Znajomi z rodzimego rynku show-biznesowego również winszowali swojej koleżance.

"Kochana gratulacje, ale super" – napisała Magda Pieczonka. "Noooooo w końcu ! Matko jedyna już myślałem, że się nie doczekam !!!! Gratulacje" – dodał Michał Szpak. Gratulacje prezenterce złożyła również Barbara Kurdej-Szatan. "OMG !!!! Jak cudownie ! Gratulacje Kochana moja! Wiesz, że cieszę się jeszcze mocniej i mocniej" – czytamy.

Kim jest Max Gloeckner?

Max Gloeckner to niemiecki influencer i przedsiębiorca. Na Instagramie Gloecknera obserwują tysiące użytkowników, a biznesowo zajmuje się on prowadzeniem firmy Healy World GmbH, która dystrybuuje urządzenia mobile mające wspomagać zdrowie.Biznes przystojnego przyjaciela Zawadzkiej oferuje m. in. opaskę, której stosowanie ma pomagać osobom cierpiącym na migrenę, bezsenność, a nawet tym będącym w stanach depresyjnych.

Niemiec sprawuje także funkcję dyrektora zarządzającego w Right Move Thailand - tajskiej firmie zajmującej się rynkiem nieruchomości. W jej ofercie są domy w urokliwych azjatyckich lokalizacjach, jak i najbardziej luksusowe apartamenty w Bangkoku.Jak można domyślić się z postów Maxa Gloecknera w mediach społecznościowych, biznesy te idą mu co najmniej nieźle.

W bogatej podróżniczej galerii młodego Niemca są takie destynacje, jak Dominikana, indonezyjska Bali, Mykonos w Grecji, Dubaj, Miami, Barcelona i wiele, wiele innych pięknych miejsc. Max Gloeckner na Instagramie chwali się też użytkowaniem helikoptera na wyłączność.