Bartosiewicz nie odpuszcza Stanowskiemu. Teraz opublikowała stanowisko ZAIKS-u

Sprawa wykorzystania utworu Edyty Bartosiewicz przez Krzysztofa Stanowskiego w finałowym odcinku "Bollywoodzkiego zera" nie cichnie. Teraz autorka przeboju "Skłamałam" opublikowała oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Krzysztof Stanowski swój prawie trzygodzinny finałowy odcinek "Bollywoodzkiego zera" wzbogacił o fragmenty muzyczne. Wśród nich znalazła się piosenka Edyty Bartosiewicz "Skłamałam". Jak się okazało, gwiazdor Kanału Sportowego nie zapytał wokalistki o zgodę.

"Faktycznie, utwór pojawia się tam kilkakrotnie w krótkich odsłonach, będąc czymś w rodzaju muzycznego motywu, ilustrującego temat wodzącej media za nos celebrytki. Pan Krzysztof przyłożył się do roboty, to trzeba mu przyznać, zapomniał tylko zapytać mnie o zgodę" – poinformowała w oświadczeniu wokalistka.

Na tym jednak się nie skończyło. Kilkanaście godzin później artystka dodała kolejny post, w którym poinformowała, że oczekuje od autora materiału przeprosin, usunięcia fragmentów piosenki z filmu oraz "wpłacenia odpowiedniej kwoty na rzecz wskazanej przez nią organizacji charytatywnej". Edyta Bartosiewicz jednocześnie podkreśliła, że "wszystkie prawa do jej piosenek są po jej stronie".

Krzysztof Stanowski odpowiedział na oświadczenie wokalistki. Poinformował, że niektóre fragmenty zostały wyciszone. Wspomniał o dwóch powodach. "Wprawdzie nie muszę tego robić, bo wszystko mam rozkminione, ale po pierwsze skoro Edyta Bartosiewicz tak bardzo nie chce, by jej piosenka była kojarzona z tematem zaburzeń psychicznych, to ja to szanuję, a po drugie nie chcę, by ten ważny temat był rozwadniany przez wątek absolutnie ósmorzędny" – podsumował na Twitterze Stanowski.

Pomimo komentarza Stanowskiego Edyta Bartosiewicz nie odpuszcza. Teraz wokalistka opublikowała oficjalne stanowisko Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, czyli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Z komunikatu wynika, że zgoda autora jest konieczna, by móc wykorzystać jego utwór, a ZAiKS nie zajmuje się prawami autorskimi.

"Czy w swoim materiale na YouTubie można wykorzystać fragment utworu bez formalnego pozwolenia jego twórcy? Otóż z różnych powodów twórca może sobie takiego wykorzystania nie życzyć, jego zgoda jest więc konieczna i gwarantują mu to autorskie prawa osobiste, które mają charakter niezbywalny i zawsze przysługują twórcy utworu. ZAiKS nie zajmuje się osobistymi tylko majątkowymi prawami autorskimi. Oznacza to, że ZAiKS wypłaca twórcy wynagrodzenie za wykorzystanie jego utworu, zgodnie z zasadami umowy obowiązującej pomiędzy ZAiKS-em a Google'em/YouTube'em" – czytamy.

ZAiKS w odpowiedzi na jeden z komentarzy wspomniał również o prawie cytatu oraz warunkach, jakie muszą zostać spełnione, by na tej podstawie móc wykorzystać dany utwór.

"Prawo cytatu ma dosyć poważne warunki do spełnienia. Artykuł 29 ustawy o prawie autorskim brzmi: 'Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości'. Jeśli ma pan na myśli głośną ostatnio sprawę wykorzystania w swoim materiale przez dziennikarza/youtubera piosenki znanej twórczyni, to wykorzystanie fragmentów jej utworu do tej konkretnej produkcji wideo nie ma nic wspólnego z warunkami, które definiują prawo cytatu" – podsumowano.