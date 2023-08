Kuba Wojewódzki kończy 60 lat. Tak świętuje swoje urodziny

Kuba Wojewódzki ma okazję do świętowania. Showman obchodzi dziś swoje 60. urodziny. Z tej okazji dodała zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym pochwalił się fanom, jak spędza ten wyjątkowy dzień.

Kuba Wojewódzki kończy 60 lat. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Urodziny Wojewódzkiego

2 sierpnia to szczególna data dla Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz kończy okrągłe 60 lat. Samozwańczy "król TVN" i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobistości w polskim show-biznesie swoim stylem życia i prowadzaniem programów wywołuje kontrowersje, jak również ogromne zainteresowanie.

Kuba jest też aktywny na swoim instagramowym koncie, gdzie obserwuje go 1,5 mln użytkowników. W dzień swoich urodzin wrzucił zdjęcia z jachtu. Nie brakowało tam balonów i prezentu.

Przypomnijmy, że rok temu - w 59. urodziny - Wojewódzki swoją publikacją wywołał niemałe zamieszanie. Dodał kadr z bobasem. Dla wielu jego fanów było to o tyle ciekawe, bo kilka miesięcy wcześniej dziennikarz opowiadał w "Dzień dobry TVN" o rzekomej ciąży swojej dziewczyny.

Szybko jednak okazało się, że to była jego kolejna prowokacja. Upubliczniona wówczas fotografia pochodziła sprzed kilku lat.

Niedługo później okazało się jednak, że Wojewódzki spotyka się z Anną Markowską. Modelka brała udział w 7. edycji programu "Top Model", stąd może ją kojarzyć szersza publiczność. Mijały kolejne miesiące, a para przestała ukrywać status swojego związku.

Nie było mowy o dziecku, ale chętnie publikowali ujęcia ze wspólnie spędzonego czasu, czy to na egzotycznych wakacjach, czy koncertach.

Życiorys Kuby Wojewódzkiego

Przypomnijmy, że Kuba urodził się w 1963 roku w Koszalinie jako syn Bogusława i Marii Wojewódzkich. Jego ojciec był prokuratorem, matka zajmowała się domem. Prezenter TVN ma brata i dwie siostry.

Karierę w mediach zaczął się już w drugiej połowie lat 80. Był miłośnikiem muzyki, szczególnie tej punkowej. W tym też kierunku zaczął dziennikarstwo. Potem pojawił się w telewizji. Największą popularność przyniósł mu program "Idol" (2002 r.), gdzie został jurorem.

To otworzyło mu drogę do dalszej ścieżki zawodowej. Zaczął ze swoim własnym talk-show, w którym nie bał się podejmować kontrowersyjnych tematów i prowokować gości. W 2006 roku program "Kuba Wojewódzki" został przeniesiony do TVN i tam też jest emitowany do dziś.

Gwiazdor udzielał się także jako juror w takich formatach jak: "Mam talent!", "X-Factor" i "Mali giganci". Poza działalnością telewizyjną angażuje się w spektakle w Teatrze 6. Piętro. Ponadto można go było zobaczyć w kilku serialach czy filmach. Użyczał też czasem swojego głosu. Oprócz tego Wojewódzki przez lata udzielał się jako dziennikarz radiowy.