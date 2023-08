Antoni Królikowski pojawił się ostatnio na premierze filmu z wybranką. Udzielił tam wywiadu, w którym odniósł się do swojej sytuacji. Jak układają się jego relacje z Joanną Opozdą – mamą jego dziecka? Aktor wspomniał też o wsparciu nowej partnerki.

Antoni Królikowski pojawił się z nową partnerką na premierze. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Kiedy media obiegła informacja o nagłym rozstaniu, Joanna Opozda i Antoni Królikowski byli parą przez niespełna rok. Okazało się, że małżeństwo rozpadło się tuż przed narodzinami syna Vincenta. Dziś aktor układa sobie życie u boku niejakiej Izabeli, a ona została samotną matką.

W mediach nie brakuje nowych doniesień na temat konfliktu byłych partnerów. Aktorka zarzuca ojcu swojego dziecka brak zainteresowania synem. Ponoć nie widział pierworodnego od miesięcy. Nie płaci też alimentów, czym zajęła się prokuratura.

Królikowski o relacjach z Opozdą i wsparciu partnerki

A co o relacji z matką swojego dziecka mówi sam Królikowski? Na czym mu zależy? O tym opowiedział w najnowszym wywiadzie. – Tu nie chodzi o to, czego ja chcę, tylko chodzi o to, aby pewne sprawy ustalić, rozwiązać, pokończyć, aby móc żyć i funkcjonować. Dużo jest jeszcze do zrobienia, ale idzie ku dobremu – wyznał aktor.

Nie da się ukryć, że po zawirowaniach w życiu prywatnym Królikowski mierzy się z kryzysem wizerunkowym i wiele osób go krytykuje. Aktor jednak się na tym nie skupia. – Nie patrzę na to w ten sposób. Jeśli ktoś ma do mnie jakiś problem, to pewnie będzie go miał zawsze. Ja staram się otaczać prawdziwymi ludźmi, aby te moje relacje były szczere i przyjacielskie. Nie czuję się tutaj przez nikogo aż tak zdradzony, chociaż może powinienem przejmować się czasem jakimiś ludźmi, ale staram się koncentrować na dobrych, pozytywnych rzeczach i robić swoje – powiedział.

Dodał też, na czyje wsparcie może liczyć. – Jest sporo ludzi, którzy dają mi to wsparcie. Zawsze jestem wdzięczny za ich obecność. Oni doskonale wiedzą, o kim mówię. Nie chcę się wdawać w szczegóły, bo musiałbym pochwalić zbyt wielu ludzi. Na pewno moja partnerka jest dla mnie ogromnym wsparciem i cieszę się, że też tutaj ze mną jest – mówił, będąc z niejaką Izabelą na premierze filmu "Porady na zdrady 2".