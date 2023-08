Czeka nas niebezpieczny początek weekendu. Nad Polską przetoczą się burze

Rozpoczynający się weekend upłynie w Polsce pod znakiem intensywnych opadów deszczu i burz z gradem. IMGW wydało ostrzeżenia dla dziesięciu województw.

Gdzie będą w weekend burze? Fot. Piotr Hukalo/Polska Press/East News

Pogoda na weekend

W piątek 4 sierpnia po południu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na Podgórzu Karpackim można spodziewać się intensywnych opadów deszczu, z kolei burze z gradem wystąpić mogą na południowym wschodzie kraju i na wybrzeżu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm do 25 mm w Bieszczadach. Porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 75 km/h. W nocy z piątku na sobotę na północy kraju synoptycy IMGW prognozują zachmurzenie umiarkowane, z przelotnym deszczem. Nad resztą kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Burze, miejscami z gradem, wystąpią przede wszystkim na południowym wschodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, w burzach do 35 mm. Na północy miejscami może wystąpić też krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Porywy wiatru w burzach mogą sięgnąć 80 km/h, w górach do 60 km/h, a nad ranem w Karpatach do 75 km/h.

W sobotę 5 sierpnia w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu oraz burzami, głównie na wschodzie Polski. Lokalnie może wystąpić grad. Na południowym zachodzie spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, których wysokość wyniesie od 15 mm do 30 mm, a w burzach od 30 mm do 40 mm. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, a w górach do 70 km/h.

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty

W związku z weekendowym załamaniem pogody IMGW wydało alerty dla województw: