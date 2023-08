Nowe wieści o stanie zdrowia Celine Dion. Głos zabrała jej siostra

Celine Dion cierpi na zespół sztywności uogólnionej. W czerwcu 2023 roku w mediach pojawiła się informacja, że kanadyjska piosenkarka może już nigdy nie zaśpiewać na żywo. Stan zdrowia artystki jest na tyle poważny, że do jej domu musiała się wprowadzić jedna jej sióstr, która będzie teraz pomagać w jej opiece.

Fot. Celine Dion podczas koncertu charytatywnego "One World: Together At Home". Źródło: GETTY IMAGES/Getty AFP/East News

Celine Dion cierpi na bardzo rzadką chorobę neurologiczną, która wywołuje uniemożliwiające jej funkcjonowanie skurcze. O swoim stanie zdrowia piosenkarka informowała fanów jeszcze 2022 roku, gdy udostępniła na swoim profilu na Instagramie poruszający filmik.

– Przepraszam, że tak długo się z wami nie kontaktowałam. Bardzo za wami wszystkimi tęsknię. Nie mogę się doczekać, kiedy stanę na scenie i osobiście z wami porozmawiam. Jak wiecie, zawsze byłam otwartą księgą, ale nie byłam wcześniej gotowa, by cokolwiek powiedzieć. Ale teraz już jestem – mówiła wtedy Celine Dion.

– Niedawno zdiagnozowano u mnie bardzo rzadką chorobę neurologiczną zwaną zespołem sztywnego człowieka (inaczej: zespół sztywności uogólnionej i zespół Moerscha-Woltmanna – red.), która dotyka mniej więcej jedną osobę na milion – tłumaczyła artystka.

Teraz o stanie zdrowia artystki poinformowała także Claudette, jedna z jej sióstr, która zdradziła, że w domu Celine zamieszkała ich wspólna siostra – Linda, która będzie pomagać w opiekowaniu się piosenkarką.

"Kiedy do niej [do Celine] dzwonię, a ona jest zajęta, rozmawiam z moją siostrą Lindą, która u niej mieszka. Przekazuje mi, że Celine ciężko pracuje [nad wyzdrowieniem]. Stara się słuchać najlepszych naukowców znających się na tej rzadkiej choroby" – wyznała Claudette, siostra artystki w rozmowie z "La Journal de Montreal".

"Nie możemy znaleźć skutecznego leku, ale ważna jest nadzieja" – wyznała siostra artystki cytowana przez medonet.pl.

Przypomnijmy, że artystka miała wystąpić w marcu 2024 roku w Łodzi i Krakowie. Stan zdrowia artystki zmusił ją jednak do odwołania swojej trasy koncertowej. "Tak mi przykro, że rozczarowuję was wszystkich ponownie" - napisała wtedy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.