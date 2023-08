W yciąganie wniosków z nuklearnego kataklizmu - o to zaapelował Antonio Guterres. Sekretarz generalny ONZ odniósł się do sytuacji zbrojnej, która panuje na świecie i porównał ją do sytuacji, do której doszło w Hiroszimie. To właśnie tam 78 lat temu zrzucono bombę atomową.





Mocne słowa sekretarza generalnego ONZ. "Bębny wojny nuklearnej znów biją"

Dorota Kuźnik

