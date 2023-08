Zalało ci namiot w weekend na Pol'and'Rocku? Dzięki tym trikom więcej cię to nie spotka

Kempingi i festiwale mogą dostarczyć niezapomnianych wspomnień, ale ryzyko deszczu jest zawsze obecne. Dzięki odpowiednim przygotowaniom i dbałości o szczegóły możesz minimalizować ryzyko zalania namiotu i cieszyć się wakacjami bez zbędnych komplikacji. Oto nasze porady, jak ochronić namiot przed zalaniem.

W tym roku pogoda na Pol'and'Rocku nie oszczędzała festiwalowiczów, szczególnie w niedzielny poranek. fot. redakcja naTemat

Środek lata to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu takie jak kempingi i festiwale. Niestety, wraz z upalną pogodą może pojawić się również ryzyko nadmiernych i gwałtownych opadów deszczu.

Tak też wydarzyło się między innymi w ubiegły weekend na Pol'and'Rock Festival. Choć część ludzi przezornie wyjechała z terenu festiwalu już w sobotę po koncertach, to spora ilość festiwalowiczów została jeszcze na polu namiotowym. Kiedy około szóstej rano rozpoczęła się wielka ulewa i istny pogodowy armagedon, mało kto był przygotowany na jego konsekwencje. Pole zamieniło się w jedno wielkie jezioro, a większość namiotów była kompletnie zalana.

Takie sytuacje nie muszą mieć jednak miejsca, jeśli odpowiednio zadbamy o zabezpieczenie naszego sprzętu oraz miejsca, w którym się rozbijamy. Jak uchronić namiot przed zalaniem? Przedstawiamy kilka praktycznych porad.

Wybór odpowiedniego stanowiska

Miejsce, na którym postawisz namiot, ma kluczowe znaczenie. Chociaż warunki nie zawsze pozwalają nam na jego swobodny wybór, bo na przykład przyjechaliśmy na festiwal jako jedni z ostatnich i nie mamy już w czym wybierać, to warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

Przede wszystkim unikaj miejsc nisko położonych, które mogą stać się naturalnymi zbieraczami wody deszczowej. Wybierz miejsce na wzniesieniu lub lekko pochyłym terenie, aby woda mogła swobodnie spływać.

Przed rozłożeniem swojego obozu upewnij się, że podłoże jest odpowiednio przygotowane. Usuń kamienie, gałęzie i wszelkie ostre przedmioty, które mogą uszkodzić dno namiotu. Zwróć też uwagę na to, czy pod twoim namiotem nie ma żadnych zagłębień, w których może zebrać się woda.

Dodatkowe osłony i przewietrzenie

Jeśli wiesz, że spodziewane są duże opady deszczu, zaopatrz się w dodatkową plandekę lub zwykłą folię malarską. Możesz ją rozłożyć pod namiotem, jednak pamiętaj, aby żadna jej część nie wystawała poza krawędzie podłogi, ponieważ zbierze się tam woda, która zacznie przenikać do namiotu. Rozłożenie folii w środku namiotu, pod wszystkimi rzeczami, również będzie stanowiło dodatkową ochronę.

Kolejną czynnością, którą możesz wykonać, jest wykopanie małego rowu dookoła namiotu. Choć jest to nieco czasochłonne zajęcie, to jeśli wiesz, że spędzisz w tym miejscu kolejne kilka deszczowych dni, to z pewnością wysiłek się opłaci.

Wybierając namiot, zwróć uwagę na materiał i jakość jego konstrukcji. Namioty wykonane z wodoodpornych materiałów i z dodatkowymi osłonami na zamknięciach oraz szwach mają większe szanse na ochronę przed deszczem.

Zadbaj także o odpowiednie przewietrzenie namiotu, aby uniknąć skraplania się wilgoci wewnątrz. Podczas długotrwałych opadów deszczu nawet najlepszy namiot w końcu zacznie być mokry od środka, a tu już tylko o krok od zalania naszych rzeczy.

Uważne rozmieszczenie przedmiotów

Organizując wnętrze namiotu staraj się trzymać rzeczy z dala od ścian, szczególnie te, które mogą wchłaniać wilgoć. Przedmioty, które chcesz mieć w zasięgu ręki, można umieścić w koszach lub zawiesić na haczykach. To pomoże uniknąć przypadkowego zmoczenia podczas opadów.

Jeśli twój namiot nie posiada zbyt wiele miejsca, zaopatrz się w worki na śmieci i wrzuć do nich swoje bagaże. To powinno skutecznie odizolować je od wilgoci.

Konserwacja zamków błyskawicznych

Zamki błyskawiczne są w namiotach jednym z najczęstszych źródeł przecieków wody. Przed wyjazdem i w trakcie kempingu regularnie smaruj je specjalnym środkiem lub zwykłą wazeliną, aby zapewnić ich sprawne działanie i zminimalizować ryzyko przecieków.

Odpowiednio rozłóż namiot

Te wszystkie linki, haczyki i śledzie po coś leżą w tym pokrowcu od kilku lat. Choć zazwyczaj używamy tylko śledzi i to w niewielkiej ilości, to w przypadku spodziewanych opadów deszczu warto spędzić parę chwil dłużej niż zwykle na rozkładaniu namiotu.

Zadbaj o odpowiednie naciągnięcie całej konstrukcji oraz prawidłowe wbicie śledzi w ziemię. Odpowiednio napięty tropik będzie o wiele dłużej chronił przed deszczem.

Sprawdź prognozę pogody

Chociaż to coś, o czym powinniśmy zawsze pamiętać, zanim wybierzemy się na nocleg pod chmurką, to nie zawsze to robimy, bo przecież kilka dni przed wyjazdem jest pięknie, to co złego może się stać. Przed uznaniem, że wszystko masz już spakowane, zawsze sprawdzaj aktualną pogodę i ilość spodziewanych opadów.

