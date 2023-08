Silne trzęsienie ziemi w Turcji, 23 osoby ranne. Ludzie ze strachu wyskakiwali z okien

Dominika Stanisławska

W wyniku trzęsienia ziemi w Turcji, do którego doszło w czwartek, ranne zostały 23 osoby. Wstrząs miał 5,3 stopni w skali Richtera. Do zdarzenia doszło w prowincji Malatya, ale jego skutki odczuwalne były także w Adiyaman. To kolejne trzęsienie w tym kraju w ciągu ostatnich trzech tygodni.