Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w kafejce internetowej w Gnieźnie. Bandyci uzbrojeni w kij bejsbolowy brutalnie pobili pracownicę tego miejsca. Kobieta ma połamane nogi. Ukradli oni też pieniądze, które były w kasie. Policja nadal ich szuka. Opublikowano nagranie z monitoringu, które ma pomóc ustalić ich tożsamość.

Jak powrót do lat 90. Połamali kobiecie nogi bejsbolem i ukradli utarg. Fot. Policja Gniezno

Policjanci z Gniezna opublikowali nagranie z nocy 16 lipca. Widać na nim napad na kafejkę internetową przy ulicy Wawrzyńca. Z nagrania wynika, że sprawcy weszli do środka i brutalnie pobili pracownicę tego miejsca. Użyli kija bejsbolowego. Kobieta ma połamane nogi. Sprawcy ukradli też utarg kafejki – około tysiąca złotych.

Brutalny napadł w Gnieźnie. Ekspedientka z połamanymi nogami

Nadal nie udało się ich zatrzymać. – Jeżeli rozpoznają państwo osoby widoczne na nagraniu, prosimy o kontakt. Każda informacja może okazać się ważna dla ustalenia sprawców tego czynu objętego postępowaniem. Gwarantujemy anonimowość – apeluje Anna Osińska, rzeczniczka prasowa policji w Gnieźnie, cytowana przez "Fakt".

Apel policji i nagranie z wizerunkiem jest dostępne także w social mediach policji, a jego treść znajduje się poniżej:

A tymczasem w Polsce rośnie przestępczość. "Rzeczpospolita" informowała w styczniu tego roku, że w 2022 roku doszło w Polsce do 476 tysięcy przestępstw o charakterze kryminalnym. To o aż 8 tys. więcej niż w roku poprzednim.

W Polsce rośnie przestępczość, a policjanci odchodzą z pracy

Co ważne, jak wynika ze statystyk, w ubiegłym roku w obiektach handlowych zanotowano 32 tys. kradzieży, co oznacza wzrost w ciągu roku aż o 31 proc. – Jest źle. Jest bardzo źle. Wcześniej w naszym sklepie zdarzało się dużo masowych kradzieży. Na przykład złodzieje wchodzili, brali torbę kapsułek do prania i szybko wybiegali ze sklepu. Znikały produkty, którymi, jak myślimy, ktoś potem handlował. W tym momencie bardzo nasiliły się kradzieże pojedynczych rzeczy. I zwiększył się wiek osób, które kradną. Bardzo często kradną starsze osoby – mówiła w lipcu właścicielka dużego sklepu w Warszawie w rozmowie z naTemat.pl

Wzrost przestępczości w Polsce w cyklu #TYLKONATEMAT komentował również Marek Biernacki. Były szef MSWiA, a później minister sprawiedliwości i koordynator ds. służb specjalnych wyjaśnił nam wówczas, dlaczego tak się dzieje.

– Wyraźnie wzrasta drobna przestępczość. To jest już naprawdę dotkliwy problem m.in. u nas na Pomorzu, gdzie coraz częściej mają miejsce włamania do domów, siedzib firm, kradzieże aut lub ogałacanie zaparkowanych samochodów z wartościowych części – mówił.

I podkreślił: – Mowa o zjawiskach, które były w Polsce praktycznie wyplenione, a teraz grupy przestępcze do nich wracają. Ludzie są okradani, a służby patrzą na to bezradnie. Dopiero uwzględniając te problemy, widać prawdziwy obraz dzisiejszej policji.

Jego zdaniem, "jest z nią naprawdę źle, a będzie jeszcze gorzej". – Mało się o tym mówi, a przecież mnóstwo doświadczonych funkcjonariuszy planuje w tym roku odejście ze służby – zauważył.