Michał Bajor od ponad pięciu dekad prowadzi swoją karierę. Choć udało mu się przez ten czas wiele zarobić, to – jak sam przyznał – wszystko na bieżąco wydawał. W jednym z najnowszych wywiadów opowiedział, czy zostawi jakiś majątek swojej rodzinie.

Michał Bajor o swoim majątku. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Michał Bajor to uznany polski aktor, wokalista oraz muzyk. Zagrał m.in. w filmach Feliksa Falka, Krzysztofa Kieślowskiego, Filipa Bajona oraz cielił się w postać Nerona w "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza. Poza tym Bajor ma na swoim koncie słynne wykonania poezji śpiewanej oraz utworów Jacques’a Brela.

Słuchacze kojarzą go z piosenek takich jak "Moja miłość największa", "Nigdy więcej" czy "Taka miłość w sam raz". Bajor działa na scenie od 50 lat i nadal koncertuje po całej Polsce. Weteran polskiego kina dość aktywnie prowadzi swoje social media, na których chętnie dzieli się z obserwatorami relacjami z koncertów, różnymi wspomnieniami czy też przemyśleniami.

Bajor na Kanale Sportowym o swoim majątku

Artysta ostatnio był gościem Kanału Sportowego, gdzie udzielił wywiadu Małgorzacie Domagalik.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat finansów. Okazało się, że Bajor nie gromadzi oszczędności.

– Mieszkam sobie w swoim domku, jeżdżę samochodem, który zmieniam co kilka lat – jak każdy – i z prostego powodu nie gromadzę pieniędzy, bo trumna nie ma kieszeni – podkreślił w programie internetowym "Niech gadają".

– Jestem utracjuszem totalnym. Wydałem mnóstwo pieniędzy na rzeczy, które nie wypaliły. Miałem też inwestycje, które nie wypaliły, ale nie zbankrutowałem – wyznał.

Wspomnijmy, że Bajor przez całe życie był singlem i tak też zostało. Jego największą miłością pozostała muzyka. Nie założył rodziny, a jego najbliższym krewnym jest brat.

– Ja nie mam dzieci, nie mam najbliższej rodziny. Mam brata, brata żonę, bratanicę... – wymieniał.

Muzyk nie myśli więc na co dzień, jaki majątek po sobie zostawi. – Ja chcę po prostu żyć, a co zostanie, to nie będę się nad tym zastanawiał – podsumował.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Bajor mówił już o śmierci i o tym, iż w przyszłości sam "chciałby zadecydować, kiedy ma odejść".

– Obserwując najbliższych, którzy już jej doświadczyli (śmierci - przyp. red.), dochodzę do wniosku, że niewykluczone, ze sam zadecyduję, kiedy będę chciał odejść. Z pewnością z powodu małej tolerancji i empatii jest to w naszym kraju jeden z wielu tematów tabu, więc nie chciałbym rozwijać – powiedział w rozmowie z "Galą".