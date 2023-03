Michał Bajor szczerze o swoim życiu prywatnym. "Ja się już wykochałem"

Michał Bajor to wybitny polski aktor, muzyk i wokalista. Większość może go kojarzyć z unikatowymi wykonaniami poezji śpiewanej i utworów "Nie opuszczaj mnie" czy "Nie chcę więcej". Niedawno artysta udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim życiu prywatnym. Bajor nigdy nie założył rodziny, a teraz przyznaje, że "często żałuje". "Z drugiej strony coś za coś..." – tłumaczy.

Michał Bajor o życiu prywatnym i założeniu rodziny. Przyznał, że żałuje Fot. Pawel Wodzynski/East News

Michał Bajor to jeden z najpopularniejszych polskich głosów. Na polskiej estradzie zasłynął wybitnymi wykonaniami poezji śpiewanej, a także kreacjami aktorskimi

Artysta nieustannie jest aktywny zawodowo, o czym na bieżąco informuje w swoich social mediach i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić

Jednak wielka kariera kosztowała go wiele wyrzeczeń. Jednym z nich było założenie rodziny, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie

Michał Bajor kilka miesięcy temu wydał nową płytę, którą promuje podczas koncertów i wywiadów. Artysta niedawno gościł w "Dzień Dobry TVN", gdzie w trakcie wywiadu poruszył kwestię swojego życia osobistego. Przyznał, że nigdy nie zdecydował się na założenie rodziny.

– Jestem z natury samotnikiem, natomiast takie sobie wybrałem życie. Często żałuję... Oczywiście, że tak... Że nie usłyszę "dziadku". Ale z drugiej strony... coś za coś – wyznał Bajor.

Artysta w wielu wywiadach tłumaczył swoją decyzję. Ponad 10 lat temu w rozmowie z "Rewią" został zapytany o plusy i minusy samotnego życia. Wówczas przyznał, że wad jest zdecydowanie więcej i "każdy żyjący w samotności człowiek prędzej czy później je dostrzeże". "Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną" - podsumował artysta.

Z kolei niespełna 5 lat temu w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że nie jest zadowolony ze swojego życia prywatnego, właśnie dlatego, że nie założył rodziny i żyje samotnie.

A ponieważ mam już sześć dych, to powiedzmy, że "ja się już wykochałem". Niech młodzi szaleją. Bardzo lubię obserwować miłość dookoła. Sam jednak się w tej kwestii wyciszyłem (...) Żyję głównie w świecie muzyki, która jest moją największą miłością. Ja raczej już się nie zakocham. Michał Bajor w rozmowie z "Super Expressem"

Kariera Michała Bajora

Michał Bajor to uznany polski aktor, wokalista oraz muzyk. Zagrał m.in. w filmach Feliksa Falka, Krzysztofa Kieślowskiego, Filipa Bajona oraz cielił się w postać Nerona w "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza. Poza tym Bajor ma na swoim koncie słynne wykonania poezji śpiewanej oraz utworów Jacques’a Brela.

Słuchacze kojarzą go z piosenek takich jak "Moja miłość największa", "Nigdy więcej" czy "Taka miłość w sam raz". Bajor działa na scenie od niemalże 50-lat i nadal koncertuje po całej Polsce. Weteran polskiego kina dość aktywnie prowadzi swoje social media, na których chętnie dzieli się z obserwatorami relacjami z koncertów, różnymi wspomnieniami czy też przemyśleniami. Aktualnie jego konto na Instagramie obserwuje prawie 18 tysięcy internautów.