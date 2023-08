Znów niespokojnie w Trzeciej Drodze! Nagła zmiana "jedynki" w kluczowym mieście

Alan Wysocki

T rzecia Droga już ogłosiła dużą część polityków, którzy otrzymali tzw. jedynki na listach do Sejmu. Teraz jednak okazuje się, że we Wrocławiu miało dojść do nagłej zmiany. Tomasz Zimoch nagle musiał przenieść się do tej miejscowości, pierwotnie startować tam miał zaś Aleksander Twardowski.