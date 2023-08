Zenek Martyniuk wyśmiany po występie na Festiwalu Weselnych Przebojów. "Angielski jak u prezydenta"

W piątek 11 sierpnia 2023 roku podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie wystąpili m.in. Sławomir i Kajra, Classic, Masters, Sheyla Bonnick of Boney M, Helena Vondráčková czy "król polskiego disco polo" Zenek Martyniuk. Zaśpiewał numer "Words", który w oryginale w latach 80. wykonywał F.R. David. Nie wszystkim widzom jego wykonanie przypadło do gustu. "Profanacja piosenki" – grzmią internauci pod filmikiem z występu.

Zenek Martyniuk wyśmiany po show w Mrągowie. "Angielski jak u prezydenta" Fot. Facebook.com / @POLSAT

W piątek, podczas otwarcia Festiwalu Weselnych Przebojów, widzów Polsatu przywitali gospodarze Ela Romanowska i Rafał Maserak. Duet ten przedstawił także nowożeńców, Olgę Łasak i Michała Koterskiego, podając im tradycyjny chleb z solą.

Nad wszystkim czuwała specjalistka od wesel, wedding plannerka Izabela Janachowska.

Wieczór obfitował w występy znanych artystów i zespołów takich jak Boys, Akcent, Playboys, Mig, Sławomir, Helena Vondráčková, Szpilki oraz międzynarodowych gwiazd, w tym Francesco Napoli'ego.

Nostalgiczny powrót do lat 70. i 80. zapewnił zespół Sheyla Bonnick of Boney M., niemiecka formacja muzyczna znana z euro dance. Rozpoczęli swój pokaz od utworu "Rivers of Babylon", znanej piosenki, która osiągnęła sukces na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i nadal jest często grana w europejskich radiach. W Mrągowie zespół zagrał także "Daddy Cool" z 1976 roku.

Niemniej jednak występ tej zagranicznej gwiazdy nie spotkał się z oczekiwanym entuzjazmem. "Ich występ to totalna masakra"; "Uczcijmy minutą ciszy tych wszystkich, którzy na to kupili bilety"; "Kaleczenie pięknej muzyki" – krytykowali internauci.

Skoro tematem przewodnim imprezy są weselne hity, to na scenie nie mogło zabraknąć zespołu Akcent, którego przeboje takie jak "Przez Twe Oczy Zielone", są stałym, muzycznym punktem polskich wesel.

Zenek Martyniuk zaśpiewał nie tylko swój hit, ale także kawałek "Words". Jego show nie zostało jednak pozytywnie ocenione przez większość internautów. Mają uwagi do jego wymowy.

"W każdym repertuarze Zenek pozostanie festynowym grajkiem i nic tego nie zmieni, ani smoking, ani frak"; "Katastrofa"; "Normalnie jak kumkanie żab w stawie. Daliby chłopu i odbiorcom odpocząć trochę i nie kaleczyć ludzkiego ucha!"; "Tak jak lubię Zenka, jeden z nielicznych w disco polo, tak jestem na nie. W utworze po angielsku widać, że chłop się męczy" – reagowano pod wideo, które udostępniono na facebookowym profilu Polsatu.

Niektórzy podśmiechiwali się z Martyniuka, porównując jego językowe umiejętności do tych, które niejednokrotnie, przy różnych okazjach prezentował prezydent Andrzej Duda. "Perfect English, Andrew Duda level"; "Angielski jak u prezydenta"; "Werds ... brawo Zenek" – pisano.

Warto nadmienić, że w sobotę (12 sierpnia) drugi dzień festiwalu będzie można śledzić na żywo od godz. 20 w SUPER POLSAT i Disco Polo Music. Na mrągowskiej scenie pojawią się tacy artyści jak: Don Vasyl, Halina Mlynkova, Filip Lato, Dziani, Vasyl Junior, Elza, Andre, Krywań, InoRos, Daj To Głośniej, Classic, Cygańscy Książęta, Kapela Ciupaga.