"Pytanie na śniadanie" ma nowego prowadzącego. To gwiazda "Na dobre i na złe"

Producenci "Pytania na śniadanie" nie przestają zaskakiwać. Po debiucie Roberta Rozmusa przyszedł czas na ogłoszenie kolejnego prowadzącego. To aktor Robert Koszucki, który już za chwilę zadebiutuje na antenie TVP. Z kim będzie w parze?

Kto jest nowym prowadzącym "Pytania na śniadanie"? Fot. Instagram / pytanienasniadanie

W ostatnim czasie głośno jest o zmianach w programach śniadaniowych. W "Dzień Dobry TVN" zakończono współpracę aż z połową prezenterów. Z kolei w "Pytaniu na Śniadanie" u konkurencyjnej TVP w roli prowadzących zadebiutowali Anna Popek i Robert Rozmus, a z programem pożegnał się Łukasz Nowicki. Już wiemy, kto go zastąpi.

Robert Koszucki w "Pytaniu na śniadanie". Aktor poprowadzi program już w poniedziałek

W niedzielę na profilu "Pytania na śniadanie" na Instagramie ogłoszono, że nowym stałym prowadzącym został Robert Koszucki, aktor, który zdobył popularność dzięki roli doktora Rafała Konicy w serialu "Na dobre i na złe". 46-latek, który zaczynał jako model i w 1997 roku zdobył tytuł Mistera Polski, grał również w takich serialach, jak "Fala zbrodni" i "Pierwsza miłość" oraz filmach "Och, Karol 2" czy "Porady na zdrady".

"Do rodziny 'Pytania na śniadanie' dołącza Robert Koszucki. Robercie, bardzo się cieszymy! Witamy na pokładzie! (...) Robert często gościł w naszym studiu więc wierzymy, że będzie czuł się jak w domu" – czytamy na Instagramie.

Koszucki stworzy parę z Małgorzatą Opczowską, która wcześniej prowadziła program z Łukaszem Nowickim. Lubiany aktor zadebiutuje na antenie już w poniedziałek, 14 sierpnia.

Jak na nowego prezentera zareagowali internauci? Na Instagramie nie brakuje zachwytów: "O, lubię tego aktora", "Super. Bardzo lubię pana Roberta", "Konica?! Bardzo się cieszę", "O, cieszymy się", "Fajnie, lubię pana", "To jest już dwóch Robertów w 'Pytaniu na śniadanie'" – brzmią komentarze.

Robert Rozmus zadebiutował w "Pytaniu na śniadanie". Widzowie zachwyceni

Tym samym poznaliśmy już wszystkie pięć par "Pytania na śniadania". Są to: Anna Popek i Robert Rozmus, Izabella Krzan i Tomasz Kammel, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Ida Nowakowska i Tomasz Wolny oraz Małgorzata Opczowska i Robert Koszucki.

Robert Rozmus, aktor, kabareciarz, piosenkarz i prezenter, poprowadził swój pierwszy program w sobotę, 12 sierpnia. Nowy telewizyjny partner Anny Popek opowiedział na wizji o tym, co zachęciło go do rozpoczęcia przygody ze śniadaniówką TVP.

– Obecność Ani zadecydowała, że chciałem być w programie. Przede wszystkim zastanawiałem się, czy ja dam radę, czy się sprawdzę. (...) Ciągle nad tym pracuję, ciągle ubogacam mój warsztat aktorski i prezenterski – wyjaśniła gwiazda Kabaretu Olgi Lipińskiej i grupy Tercet, czyli Kwartet.

Jak widzowie zareagowali na Rozmusa? Większość opinii jest niezwykle pozytywna. "W końcu dobrani wiekowo i poziomem intelektualnym"; "Muszę przyznać, że sceptycznie podchodziłam do tego duetu, choć nie znam tego Pana. Ale oglądam właśnie i uważam, że świetny duet. Pan bardzo zabawny i miło się go słucha"; "Pan Robert super, pasuje do Pani Ani idealnie" – czytamy w komentarzach w social mediach.