Od piątku do niedzieli na polskich drogach doszło do 243 wypadków. W ich wyniku zginęło 30 osób, a ponad 260 zostało rannych. Tylko w sobotę zginęło 15 osób. A ilu było pijanych kierowców? Te dane ujawniła policja.

Ponad tysiąc pijanych kierowców, 30 osób zginęło. Weekendowy bilans policji

14 sierpnia policja udostępniła dane dotyczące wypadków drogowych. W weekend 11-13 sierpnia doszło do 243 wypadków drogowych. W ich wyniku zginęło 30 osób, a 267 zostało rannych. W zeszłym roku o tej porze doszło do 237 wypadków, czyli było ich o 6 mniej niż teraz.

Według statystyk najgorsza była sobota 12 sierpnia. Tego dnia zginęło 18 osób. Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców, aby podczas długiego weekendu zachowali szczególną ostrożność oraz spodziewali się większego ruchu na drodze.

Polskie drogi w długi weekend

Policja apeluje do kierujących o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Przypomina także, że bezpieczeństwo na polskich drogach zależy w dużej mierze od decyzji, które kierujący podejmują. Nie warto ryzykować i narażać życia. Mimo to wielu kierowców zapomina o podstawowych zasadach. W piątek 11 sierpnia na Podkarpaciu w miejscowości Korzeniec 48-latek kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku takiego zachowania stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki energochłonne. 48-letnia pasażerka spadła z pojazdu. Jadący za nią 35-latek również na motocyklu nie zdążył jej ani ominąć, ani wyhamować. Kobieta zginęła na miejscu.

W Kielcach w niedzielę 13 sierpnia doszło do wypadku z udziałem autobusu i samochodu osobowego. W wyniku zderzenia obu pojazdów zginął 29-letni kierowca oraz 70-letnia pasażerka.

Z kolei w Małopolsce w miejscowości Harmęże niedaleko Oświęcimia 21-latek z niewiadomych powodów zjechał z drogi i uderzył w przydrożny most, a potem w słup energetyczny. W wyniku uderzeń auto dachowało. 21-latek oraz jadące z nim dwie inne osoby w wieku 17 i 22 lata zginęły na miejscu.

Na Podlasiu w miejscowości Słomianka, 63-letni mężczyzna jadący audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W wyniku zderzenia on oraz pasażerowie w wieku 59, 15 i 9 lat zginęli na miejscu. Pasażerka w wieku 14 lat oraz kierujący drugim pojazdem zostali przewiezieni do szpitala.

13 sierpnia w województwie mazowieckim w miejscowości Wiśniewie 41-letnia kobieta potrąciła 79-latkę na przejściu dla pieszych. Seniorka zginęła na miejscu. Przez cały weekend policjanci z drogówki zatrzymali 1069 pijanych kierowców. 405 w sobotę i 411 w niedzielę.