Dwóch pijanych samorządowców zatrzymanych jednego wieczoru. W okolicy były dożynki

Wójt Łęki Opatowskiej i przewodniczący Rady Miasta Kępna zostali zatrzymani przez policję. Obaj prowadzili auta pod wpływem alkoholu. W tej okolicy w niedzielę odbywały się m.in. dożynki. Sprawą zajęły się służby.

Dwóch pijanych samorządowców zatrzymanych po dożynkach (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Mateusz Grochocki/East News

O tym zajściu informuje m.in. lokalna rozgłośnia radiowa Radio SUD z Kępna. Jak relacjonuje stacja, o godz.19:10 w niedzielę policjanci z Kępna zatrzymali do kontroli fiata na ul. Rakowieckiej w Łęce Opatowskiej.

Policja z Kępna zatrzymała dwóch pijanych samorządowców jednego wieczoru

– Podczas przeprowadzonej kontroli drogowej okazało się, że kierujący jest w stanie nietrzeźwym. Badanie alkomatem wskazało prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu – powiedział Radiu SUD mł. asp. Filip Ślęk z zespołu prasowego KPP Kępno.

Funkcjonariusz przekazał także, że 54-letni mieszkaniec Opatowa został zatrzymany w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora. Ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Z ustaleń stacji wynika, że to Adam K., wójt Gminy Łęka Opatowska.

Tego dnia policja miała jeszcze jedną podobną interwencję. O godz. 22:50 w Kępnie na ul. Staszica zatrzymano kolejnego nietrzeźwego lokalnego polityka.

– Kierujący pojazdem marki volkswagen uderzył w inny zaparkowany pojazd. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący 63-letni mieszkaniec Kierzna jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał ponad trzy promile alkoholu – powiedział mł. asp. Ślęk.

Na stronie rozgłośni możemy przeczytać, że to Eugeniusz P., przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kępno. On również trafił do aresztu i ma usłyszeć zarzuty.

W niedzielę w Kępnie odbyły się dożynki. Podobne wydarzenie było też w gminie Łęka Opatowska. Natomiast w Słupi pod Kępnem świętowano 850-lecie miejscowości.