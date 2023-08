To nie ucieszy Kaczyńskiego. PiS liderem, ale partia ma w tym sondażu poważny problem

Wybory parlamentarne odbędą się za nieco ponad 60 dni. Ich datę prezydent Andrzej Duda wyznaczył na 15 października. Na jakie poparcie mogą obecnie liczyć poszczególne partie polityczne? Z najnowszego sondażu wynika, że nadal na czele stawki jest Zjednoczona Prawica, a za nią Platforma Obywatelska. Nadal wysokie poparcie notuje Konfederacja, która zamyka podium. Jarosław Kaczyński musi jednak się liczyć z tym, że jego partia nie ma szans na samodzielne rządy, a tym samym jest zakładnikiem formacji Sławomira Mentzena.

Sondaż: PiS na czele stawki, ale partia ma poważny problem. Fot. Pawel Wodzynski/East News

W dniach 11-14 sierpnia 2023 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna kolejne badanie preferencji politycznych Polaków, którego wyniki przekazano redakcji naTemat.pl.

PiS prowadzi, a Konfederacja utrzymuje dobry wynik

Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość i ich koalicjanci), na którą zagłosowałoby 33,8 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce na podium zajęłaby Koalicja Obywatelska Donalda Tuska z poparciem 27,5 proc. respondentów. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja, która ma niezmienny wynik 10,9 proc.

Na jakie poparcie może liczyć Trzecia Droga? Koalicja Polski 2050 i PSL ma w tym sondażu poparcie 10,6 proc. wyborców. W parlamencie swoją reprezentację miałaby jeszcze Lewica, którą poparłoby 7,7 proc. Polaków.

Co istotne, 7 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Szacowana frekwencja wyborcza wynosiłaby 64,1 proc., w tym 50,1 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach "zdecydowanie tak", a 14 proc. "raczej tak".

Kaczyński nie ma szans na samodzielne rządy

Jest jednak małe "ale". Kaczyński nadal nie ma szans na samodzielne rządy. Z prowizorycznego przeliczenia badania na mandaty wynika, że opozycja ma razem 218 mandatów, PiS – 193, a Konfederacja – 49. W takim przypadku prezes PiS skazany jest na sojusz z partią Sławomira Mentzena. Razem te partie mają 242 mandaty. Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 11-14.08.2023, na ogólnopolskiej próbie 1055 osób w wieku powyżej 18 lat, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

8 sierpnia prezydent Andrzej Duda ogłosił oficjalnie datę wyborów. Odbędą się one 15 października.

Wybory mają być połączone z referendum

"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" – napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze, zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w głosowaniu.

Wybory mają być połączone z referendum, ale eksperci i opozycja wskazują, że pytania, jakie PiS chce zadać, są niezwykle tendencyjne. Te pytanie to:

"Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?",

"Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego w tej chwili 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?"

"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?",

"Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Powyższe pytania wpisują się w tematy, jakie politycy PiS poruszali, kiedy chcieli uderzyć w opozycję.

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński ocenił, iż on "nawet by tego nie nazwał referendum".

– To jest rodzaj plebiscytu. Plebiscytu na zasadzie: czy wolisz być młody i bogaty niż stary i biedny. Do tego już doszło, bo treść tych pytań jest naprawdę porażająca. To jest dosyć sprytnie przedstawione, chociaż to jest taki trochę spryt prymitywny, prostacki, bo w zasadzie każdy to widzi. Myślę, że nie tylko wyborcy opozycji, ale też i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości widzą, w jaki sposób te pytania są formowane i do czego one zmierzają – wyjaśnił na antenie TVN24.