Wołoszański powalczy w wyborach z Macierewiczem. "To początek końca, wiecie kogo"

Popularyzator wiedzy historycznej Bogusław Wołoszański będzie kandydatem KO w okręgu nr 10, obejmującym Piotrków Trybunalski Wołoszański zmierzy się tam z... Antonim Macierewiczem.

Bogusław Wołoszański będzie kandydatem KO z okręgu piotrkowskiego Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Bogusław Wołoszański kandydatem KO w wyborach

Bogusław Wołoszański, autor kultowego programu historycznego "Sensacje XX wieku", będzie "jedynką" na piotrkowskiej liście Koalicji Obywatelskiej.

– Widzicie ten wielki, historyczny pojedynek w Piotrkowie? – zapytał Donald Tusk, zapraszając Wołoszańskiego na scenę. – Nie muszę dodawać, że Piotrków jest dumny, bo pan Bogusław jest z Piotrkowa, jego korzenie są z Piotrkowa, a jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy: Antoniego Macierewicza – zapowiedział lider PO.

Sam Wołoszański wyraził radość, że mógł znaleźć się w gronie kandydatów KO. – Dotychczas zajmowałem się badaniem polityki i omawianiem polityki. Teraz zostałem do niej włączony – powiedział.

– Ale jest pomost pomiędzy tym, co robiłem, a tym, co będę – mam nadzieję – robił. To słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: to nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec, to jest początek końca – powiedział.

– Wiecie państwo, o czym mówię – dodał Wołoszański, czym wywołał salwę śmiechu na sali.