Gorzki telefon od widzki "Szkła kontaktowego". Tomasz Sianecki próbował wybrnąć

Joanna Stawczyk

W ciąż nie milkną echa po aferze, która wybuchła w maju po słowach Krzysztofa Daukszewicza w "Szkle kontaktowym". Dowodem na to jest telefon, który we wtorkowym wydaniu (15 sierpnia) odebrali gospodarze odcinka. Tomasz Sianecki starał się uspokoić panią Marię z Łodzi, która powiedziała parę mocnych słów na temat niezręcznego incydentu, który doprowadził do pożegnania się z formatem aż trzech prowadzących.