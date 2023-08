Zaginęła 17-letnia Wiktoria z Warszawy. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

17-letnia Wiktoria ostatni raz kontaktowała się z matką pod koniec maja. Wtedy nastolatka przepadła bez śladu. Nikt nie wie, gdzie obecnie przebywa. Policja prosi o pomoc w znalezieniu dziewczyny i apeluje o kontakt każdego, kto widział nastolatkę lub zna jej obecne miejsce pobytu.

Zaginęła 17-letnia Wiktoria Rzeźnicka. ksp.policja.gov.pl

Mundurowi z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI prowadzą poszukiwania 17-letniej Wiktorii Rzeźnickiej. Nastolatka ostatni raz kontaktowała się z rodziną 31 maja. Jej zaginięcie zgłosiła mama.

– Wiktoria w połowie maja poinformowała, że chce się wyprowadzić do koleżanki. Mama się na to zgodziła. 31 maja rozmawiała z córką telefonicznie. To ostatni raz, kiedy miała kontakt z dzieckiem. Obecnie mama nie wie, gdzie córka przebywa, nie jest w stanie jej odnaleźć. Matka przez urwany kontakt zdecydowała się zgłosić zaginięcie. Policja prowadzi poszukiwania opiekuńcze – przekazała w rozmowie z naTemat kom. Paulina Onyszko.

Warszawa: zaginęła 17-letnia Wiktoria

Policja podała rysopis zaginionej:

wzrost 180 cm,

waga około 100 kg,

włosy koloru ciemny blond, lekko falowane, o długości do ramion, zazwyczaj spięte w kok

Wiktoria posiada pieprzyki po lewej stronie nosa i na prawym policzku. Ubrana była w czarną puchową kamizelkę, czarną bluzę, czarne legginsy, miała przy sobie czarną saszetkę marki "Nike".

Wszystkie osoby, które znają obecne miejsce pobytu zaginionej, proszone są kontakt z Dyżurnym komendy Policji przy ul. Jagiellońskiej 51, tel. 47 723 75 56 bądź do policjanta prowadzącego poszukiwania tel. 47 723 84 10. Można także powiadomić najbliższą jednostkę policji.