W środę Koalicja Obywatelska ogłosiła, że Bogusław Wołoszański wystartuje w wyborach z jej listy. Już tego samego dnia widzowie kanału TVP Historia, którzy czekali na nowy odcinek "Sensacji XX wieku", kultowego programu Wołoszańskiego, zobaczyli na ekranie... zupełnie co innego. Programy nowego kandydata KO zniknęły już zupełnie z ramówki.

Bogusław Wołoszański będzie kandydatem KO w wyborach Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Jak pisaliśmy w naTemat, w środę Donald Tusk ogłosił, że w nadchodzących wyborach parlamentarnych Bogusław Wołoszański będzie kandydatem KO w okręgu nr 10, obejmującym Piotrków Trybunalski. Dziennikarz i popularyzator historii zajmie pierwsze miejsce na liście. Oznacza to, że zmierzy się tam z... Antonim Macierewiczem.

– Widzicie ten wielki, historyczny pojedynek w Piotrkowie? – zapytał Donald Tusk, zapraszając Wołoszańskiego na scenę. – Nie muszę dodawać, że Piotrków jest dumny, bo pan Bogusław jest z Piotrkowa, jego korzenie są z Piotrkowa, a jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy: Antoniego Macierewicza – zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej.

Sam Wołoszański wyraził radość, że mógł znaleźć się w gronie kandydatów Koalicji Obywatelskiej. – Dotychczas zajmowałem się badaniem polityki i omawianiem polityki. Teraz zostałem do niej włączony – powiedział.

– Ale jest pomost pomiędzy tym, co robiłem, a tym, co będę – mam nadzieję – robił. To słowa Winstona Churchilla, który powiedział kiedyś: to nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec, to jest początek końca – dodał kandydat KO w wyborach 2023.

Z TVP Historii zniknęły "Sensacje XX wieku" Bogusława Wołoszańskiego

"Sensacje XX wieku" i "Encyklopedia II wojny światowej" to popularne programy Bogusława Wołoszańskiego, które cieszyły się dużą popularnością widzów i były emitowane na TVP Historii aż pięć razy w tygodniu w różnych godzinach.

Tymczasem, jak informują użytkownicy X (dawnego Twittera), w środę, 16 lipca, oba programy nie zostały wyemitowane, mimo że widnieją w oficjalnym programie stacji. "Sensacje XX wieku" były zaplanowane tego dnia o 10:45 i 0:40 (powtórka), a "Encyklopedia II wojny światowej" o godzinie 1:40.

"Sensacji XX wieku" nie pokazano także w czwartek o 9:55, co potwierdził portal Gazeta.pl. Zamiast tego puszczono dokument o Azji, który wcześniej nie był zapowiadany.

Na X pisał o tym w czwartek dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. "TVP Historia zdjęło 'Sensacje XX wieku' Wołoszańskiego. Były zapowiedziane w programie, ale puszczono coś innego" – napisał i dodał: "Był jakiś film chyba o Tajlandii. Nie dam sobie uciąć ręki – włączyłem tylko na chwilę, bo znajomy powiedział mi, że zdjęli Wołoszańskiego". Dziennikarz retweetował również filmik, który udowadnia, że faktycznie "Sensacji XX wieku" nie było.

W programie TVP Historii na kolejne dni nie ma już ani Sensacji XX wieku, ani "Encyklopedii II wojny światowej". W piątek, 18 sierpnia o 9:50 ma zostać wyświetlony film dokumentalny, którego tytułu nie podano. Również w godzinach nocnych, w których widzowie mogli oglądać powtórkę "Sensacji..." oraz nowy odcinek "Encyklopedii..." pojawiły się aż trzy niezatytułowane filmy dokumentalne.

Wyrzucenie programów Bogusława Wołoszańskiego z ramówki skomentowała już Katarzyna Lubnauer. "Wyglada, że wraz z wejściem red. Wołoszanskiego na listy Koalicji Obywatelskiej zmieniła się historia XX wieku, bo z ramówki TVP Historii zniknęły – 'Sensacje XX Wieku' tegoż autora. KO już potrafi zmieniać historię!" – napisała posłanka i dodała: "A 15 października zmienimy przyszłość".

Kanał TVP Historia na razie nie skomentował zmiany ramówki, która zbiegła się w czasie z ogłoszeniem startu Wołoszańskiego z listy KO.