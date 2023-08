Podczas wakacji all inclusive ochoczo korzystamy z ich dobrodziejstwa i czasem zdarza się, że przesadzamy z ilością posiłków oraz jedzenia na swoich talerzach. O potencjalnych skutkach takiego zachowania w bardzo nieprzyjemny sposób dowiedziała się tiktokerka Lauren Saddington. Pytanie jednej z turystek zrujnowało jej cały urlop.

Lauren ochoczo relacjonowała na TikToku całe swoje wakacje fot. tiktok.com / @laurensaddingtonx

Lato to czas, którego wiele osób z utęsknieniem oczekuje, marząc o odrobinie beztroskiego relaksu i przyjemności. Wielu z nas decyduje się na spędzenie urlopu w kurortach all inclusive, gdzie możemy delektować się smakowitymi posiłkami i biesiadować niemal bez ograniczeń. Jednakże czasami nawet w najpiękniejszym miejscu na ziemi, zdarzają się sytuacje, które mogą zepsuć nasz wakacyjny humor.

Tak też stało się w przypadku Lauren Saddington która wybrała się na urlop do Turcji i postanowiła wyjątkowo intensywnie cieszyć się ofertą all inclusive. Jak sama przyznaje, jadła nawet 10 posiłków dziennie, zawsze wracając z bufetu z pełnym talerzem. Spowodowało to oczywiście przybranie na wadze, co niestety skończyło się niemiłym komentarzem ze strony innej turystki.

O całej historii opowiedziała na swoim kanale na TikToku, który obserwuje ponad 500 tysięcy użytkowników.

Podczas ostatnich dni swojego pobytu w kurorcie do Lauren podeszła współwczasowiczka i bez ogródek powiedziała, że obserwuje ją od dwóch tygodni i że na pewno jest w ciąży, wskazując przy tym na jej większy niż w chwili przyjazdu brzuch. Choć Lauren tłumaczyła, że jest to efekt jej miłości do jedzenia, druga kobieta nie dawała za wygraną i upierała się, że to musi być ciąża.

Nigdy nie zapytałbym kogoś, czy jest w ciąży, nawet gdybym zobaczyła ogromny brzuch. Mówiła Lauren na swoim TikToku

Wakacje, które miały być dla Lauren czasem beztroskiej zabawy i relaksu, nagle zamieniły się w koszmar. Nieostrożna uwaga obcej osoby spowodowała, że zrobiło jej się bardzo przykro i niemalże zalała się łzami.

Nie możemy jednak zapominać o niezamierzonym charakterze pytania i że kobieta zadająca je mogła zupełnie nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bolesne może być ono dla Lauren.

