Pogoda zapowiada się na bardzo dynamiczną. W najbliższych dniach będziemy mogli mówić o dwóch strefach: gorącej i upalnej. W weekend szykuje się sporo słońca, temperatury nawet powyżej 30 stopni, ale i burze. Rozmawialiśmy z synoptykiem IMGW, Grzegorzem Walijewskim. Przekazał nam dokładne prognozy zarówno na najbliższe dni, jak i ostatnie już tygodnie wakacji.

Prognoza pogody na sierpień. O tym, jaki będzie weekend i reszta wakacji mówi naTemat Grzegorz Walijewski z IMGW. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter

W weekend Polska podzieli się na dwie strefy pogodowe. – Wschodnia, upalna, odznaczać się będzie temperaturami powyżej 30 stopni, do około 33. Zachodnia, gorąca to wyniki powyżej 25 stopni Celsjusza, w niedzielę również dochodzące do 30 stopni – mówi Grzegorz Walijewski, synoptyk IMGW w rozmowie z naTemat. Te niedzielne upały mogą zatem pojawić się poza wschodem kraju także w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Prognoza pogody na weekend. Gdzie jest burza?

Co oznacza zetknięcie się dwóch stref? – Tak tworzą się fronty atmosferyczne, które powodują burze. Już dziś wieczorem (17 sierpnia w czwartek) burze mogą pojawić się na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach – tłumaczy rozmówca naTemat.

W piątek 18 sierpnia burze pojawią się w centrum kraju. Prawdopodobne będą zwłaszcza na Mazowszu, w Łódzkiem, Kujawsko-Pomorskiem i wschodniej części Wielkopolski.

– W sobotę powietrze polarno-morskie wleje się do kraju śmielej. Po południu burze mogą pojawić się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W niedzielę burze mogą wystąpić już w całym kraju – wylicza Grzegorz Walijewski.

W niedzielę burze będą najbardziej prawdopodobne na południowym zachodzie, w centrum, na Warmii i Mazurach, a także na Mazowszu. Temperatura będzie wynosić około 30 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na weekend. Będą noce tropikalne

Jak mówi w rozmowie z naTemat Grzegorz Walijewski w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z gorącymi nocami, nawet tropikalnymi. Takim mianem określa się noce, gdy temperatura wynosi powyżej 20 stopni Celsjusza. Takich temperatur można spodziewać się w noce z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, a nawet z niedzieli na poniedziałek. Pewne jest za to w całej Polsce, że w najbliższych dniach w nocy będzie minimum powyżej 18 stopni.

Prognoza pogody na drugą połowę sierpnia

Mamy złą wiadomość dla tych, którzy wzięli urlop na początku sierpnia (bo teraz będzie znacznie więcej lata), ale dobrą dla tych, którzy w najbliższych dniach i tygodniach wybiorą się w Polskę. Jak dowiaduje się naTemat w IMGW, dalsza część drugiego wakacyjnego miesiąca zapowiada się letnio i upalnie. Dlaczego zła dla tych, którzy dotąd wypoczywali nad Bałtykiem i na Mazurach? Bo lipiec i początek sierpnia były wyjątkowo kapryśne. Za to od kilku dni mamy upały i słońce. To nie będzie się zmieniać w dłuższej perspektywie.

Jak chronić organizm przed upałami?

W ostatnim czasie mamy do czynienia z upałami, na które niektórzy z nas tak długo czekali. O zagrożeniach związanych z wysokimi temperaturami mówił w rozmowie z Anetą Olender z naTemat dr Michał Sutkowski.

– Nie zdajemy sobie sprawy, przynajmniej nie wszyscy, jak potężnym zagrożeniem są dla nas wysokie temperatury. Gdyby było inaczej, nie oglądalibyśmy na ulicach – szczególnie dużych miast, choć nie tylko – obrazków takich jak mdlejący ludzie – tłumaczył dr Sutkowski w rozmowie z naszą redakcją.

Ekspert wskazał też tzw. małe sygnały, których nie wolno ignorować. Informowaliśmy również w naTemat o sposobach na przetrwanie, gdy z nieba leje się żar.