Britney Spears znowu singielką. Jej mąż potwierdził koniec małżeństwa

Joanna Stawczyk

B ritney i Sam poznali się sześć lat temu na planie do jej teledysku "Slumber Party". Co ciekawe, pochodzący z Iranu mężczyzna wcielił się tam w faceta, którego podrywa Spears. W 2022 roku pobrali się. Ich związku nie będzie jednak można zaliczyć do kategorii "dłuższe". 29-letni model potwierdził informacje, które zaczęły krążyć w sieci. Wokalistka i jej mąż faktycznie się rozwodzą.