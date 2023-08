Ktoś znalazł nad jeziorem kilkanaście tysięcy złotych. Policja szuka właściciela

Mężczyzna wypoczywający przy jeziorze Pławniowickim w miejscowości Niewiesze znalazł sporą sumę pieniędzy. Okazał się uczciwym znalazcą i sumę w przedziale od 10 do 20 tys. oddał na policję. Pojawia się pytanie, kim jest właściciel, który pieniądze stracił. Trwają jego poszukiwania.

Niewiesze: mężczyzna nad jeziorem znalazł kilkanaście tysięcy złotych Fot. Marek BAZAK/East News

Mężczyzna znalazł pieniądze nad jeziorem

44-latek w poniedziałek 14 sierpnia odpoczywał przy jeziorze w województwie śląskim, a dokładnie w miejscowości Niewiesze. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Gliwicach, tego dnia mężczyzna mieszkaniec Gliwic znalazł gotówkę i przekazał ją funkcjonariuszom.

Dokładna kwota nie została podana do wiadomości publicznej, bo to ułatwiłoby innym podszywanie się pod jej właściciela. Mówi się więc o 10-20 tys. złotych, które były umieszczone w charakterystycznym opakowaniu.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest podinspektor Grzegorz Franik, naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Pyskowicach, tel. 47 8590 566, e-mail: grzegorz.franik@gliwice.ka.policja.gov.pl. Co ważne, do tej pory nikt nie zgłosił się po pieniądze. – Nie znamy okoliczności tej sprawy. Czekamy na właściciela – podkreślił policjant. Co robić jeśli znajdziemy telefon komórkowy, pieniądze czy portfel? Okazuje się, że w takich sytuacjach jest kilka rozwiązań.

Jak przekazuje Komenda Policji w Gliwicach, jeśli przy zgubie mamy adres, rzecz najlepiej oddać bezpośrednio właścicielowi.

"W przypadku niemożności ustalenia właściciela, rzecz znalezioną w budynkach publicznych lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego, znalazca zobowiązany jest oddać daną rzecz zarządcy budynku albo środka transportu publicznego. Ten z kolei, po upływie 3 dni, ma prawny obowiązek przekazać zgubę do biura rzeczy znalezionych" – podała Komenda.

Co oddajemy bezpośrednio policjantom? Dokumenty tożsamości – dowód osobisty, paszport, prawo jazdy (możemy przekazać do wystawcy). Ponadto są to również rzeczy wymagające pozwolenia. Co ciekawe, nie ma obowiązku oddawania pieniędzy do biura rzeczy znalezionych, jeżeli ich kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej kwoty.