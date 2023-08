Po 15 latach z programem "Mam talent" żegna się Małgorzata Foremniak, jednak na tym nie koniec. Po dwóch ostatnich sezonach show z fotela jurorskiego znika także Jan Kliment. Miejsce dawnych jurorów zajmą dwie sławy. Jedna z nich związana jest od lat z programem TVN, druga zaś to najbardziej znana polska aktorka młodego pokolenia.

Kto zastąpi Foremniak i Klimenta w roli jurorów "Mam talent"? Fot. Artur Zawadzki / REPORTER

Foremniak i Kliment odchodzą z "Mam talent". Wiadomo, kto ich zastąpi

"Mam talent!" stacji TVN czekają spore zmiany w składzie jurorskim. W 15. edycji popularnego talent show nie zobaczymy już Małgorzaty Foremniak, która oceniała uczestników od 2008 roku, oraz tancerza Jana Klimenta, który towarzyszył aktorce i Agnieszce Chylińskiej w dwóch ostatnich sezonach.

"W 15. sezonie nadejdzie czas na zmiany. Małgosia Foremniak oraz Jan Kliment rozstaną się z rolami jurorów. Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w 'Mam Talent'" – czytamy w oświadczeniu na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych.

Z komunikatu TVN wynika, że Foremniak i Kliment nie rozstają się ze stacją. Aktorka wystąpi w nowym projekcie TVN-u, natomiast tancerze "będzie wspierał stację choreograficznie".

Przy okazji TVN poinformowała, kto zostanie nowymi jurorami "Mam talent". Dla fanów show nie będzie zbyt dużym zaskoczeniem to, że Marcin Prokop awansował i niebawem pochyli się wraz z Chylińską nad tym, co mają mu do zaprezentowania uczestnicy.

W roli jurorki swoje siły sprawdzi też jedna z największych polskich gwiazd młodego pokolenia, Julia Wieniawa.

"W nowej roli sprawdzi się także Marcin Prokop, znany widzom jako prowadzący [...]. Razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą, oceni występy utalentowanych uczestników. Najnowsza edycja 'Mam Talent!' pojawi się na antenie TVN już w przyszłym roku" – dodano w komunikacie.

Cleo odchodzi z "The Voice Kids"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Cleo nie będzie już pełniła roli jurorki w "The Voice Kids", mimo że była związana z programem od drugiego sezonu. Jak donosi portal Pudelek, ta decyzja zaskoczyła całą ekipę produkcyjną. Wiadomo jednak, że na jej miejsce wejdzie inna uznana piosenkarka.

Plejadzie udało się ustalić, że fotel Cleo ma przejąć Natasza Urbańska. Żona Janusza Józefowicza jest aktorką i wokalistką, kojarzoną przede wszystkim ze Studiem Buffo i programem "Przebojowa noc" emitowanym na TVP1. Nieraz próbowała swoich sił w preselekcjach do Eurowizji - niestety bezskutecznie.

Przypomnijmy, że kolega Cleo, Dawid Kwiatkowski przez sześć edycji był jurorem w "The Voice Kids". Z jego drużyny zwyciężyło dwóch uczestników. Wokalista też zdecydował się pożegnać z programem. Ponad dwa miesiące temu zamieścił na swoim profilu na Instagramie post, w którym tłumaczył dlaczego, zdecydował się odejść.

