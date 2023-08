Rola aktora nie kończy się wyłącznie na graniu w filmach lub serialach. Po ostatnim klapsie na planie filmowym czeka go promocja dzieła, w którym wystąpił. David Harbour, odtwórca szeryfa Hoppera ze "Stranger Things", tak wspomina jedną z promocji serialu. Było aż tak źle?

David Harbour wspomina żenującą promocję 2. sezonu serialu "Stranger Things". Fot. kadr z serialu "Stranger Things"

David Harbour o żenującej promocji "Stranger Things"

W rozmowie z portalem ComicBook, która dotyczyła przeważnie nadchodzącego filmu "Grand Turismo", David Harbour został zapytany o hitowy serial Netfliksa "Stranger Things". W wywiadzie aktor wspomniał o akcji promocyjnej 2. sezonu, która w jego mniemaniu nie wypaliła. W ramach promocji obsada miała robić wycieczki autobusem dla fanów.

– Powiem ci, co chcieli zrobić. Myślę, że to był 2. sezon "Stranger Things". Chcieli, żebyśmy jeździli autobusem w stylu TMZ (popularne w Los Angeles przejażdżki TMZ Celebrity Tours - red.). To było coś dla fanów serialu. Wsiadamy do autobusu, zatrzymujemy ruch (...) i tego typu rzeczy. Robiliśmy to przez parę minut i - jak to mówią dzieciaki - bardzo szybko stało się to żenujące – mówił odtwórca Hoppera.

Odtwórca Hoppera uważa, że "Stranger Things" powinno się skończyć

We wcześniejszym wywiadzie z serwisem DiscussingFilm Harbour zdradził, że gdy obsadzono go w serialu o dzieciakach z Hawkins, nie chciał, by produkcja kiedykolwiek się skończyła. – Zabawne jest to, że kiedy zaczynałem przygodę z Hopperem, nigdy nie chciałem, żeby ten serial dobiegł końca. (...) Myślę, że to świetny tytuł – stwierdził.

– Teraz minęło prawie dziewięć lat od kręcenia pierwszego sezonu i uważam, że jednak nadszedł czas, aby to się skończyło. Jest to oczywiście bardzo słodko-gorzkie stwierszenie. Dorośliśmy. Nadszedł czas, abyśmy opuścili gniazdo i spróbowali innych rzeczy. Pozwólmy zrobić to także Dufferom (twórcom "Stranger Things" - red.). Chcę zobaczyć, co wymyślą jako kolejną rzecz – oznajmił David Harbour.

Wstrzymano prace na planie 5. sezonu "Stranger Things"

Bracia Dufferowie są solidarni z hollywoodzkimi scenarzystami, którzy ogłosili strajk. Pisarze zrzeszeni w Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (w skrócie: WGA) domagają się wyższych wynagrodzeń, a także podwyższenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne. Dufferowie oznajmili, że rozpoczęcie prac na planie zdjęciowym do piątego i tym samym finałowego sezonu popularnego "Stranger Things" zostały wstrzymane. "Pisanie nie kończy się, gdy zaczynają się zdjęcia" – napisali we wpisie opublikowanym na Twitterze.

"Choć jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem produkcji z naszą wspaniałą obsadą i ekipą, na ten moment start zdjęć nie jest możliwy. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie osiągnięte sprawiedliwe porozumienie" – dodali Matt i Ross Dufferowie.