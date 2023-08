Kaczyński pomylił się podczas przemówienia. TVP Info szybko "naprawiło" jego wypowiedź

Prezes PiS ogłosił w niedzielę, że 14. emerytura będzie wyższa. Jednak podczas wystąpienia w Paradyżu najwyraźniej przejęzyczył się i stwierdził, że wyższe świadczenie dla emerytów to zasługa poprzedniej władzy. TVP Info szybko go "poprawiło".

TVP Info szybko poprawiło przejęzyczenie Jarosława Kaczyńskiego. Fot. TVP Info/zrzut ekranu

Kaczyński pomylił się podczas wystąpienia. TVP Info "naprawiło" jego wypowiedź

Prezes PiS podczas dożynek w Paradyżu nawiązał do jednego z pytań referendalnych, które dotyczy kwestii wieku przechodzenia na emeryturę.

– Otóż emerytury zostały wbrew wyrażanej woli społeczeństwa, wszystkie badania na to wskazywały, protestowały związki zawodowe, podwyższone. Podwyższona przez poprzednią władzę. W dniu, w którym była podwyższana, zapowiedziałem z mównicy sejmowej, że jeśli przejmiemy władzę, przywrócimy to, co było. I przywróciliśmy – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Jego wywód świadczy, że przejęzyczył się i nie chodziło mu o podwyższenie emerytury, ale wieku emerytalnego za rządów PO-PSL do 67 lat.

To, że Kaczyński się pomylił, nie przeszkodziło TVP Info szybko "naprawić" jego wypowiedzi. "J. Kaczyński: Za czasów PO-PSL wiek emerytalny został podniesiony wbrew woli Polaków" – taki pasek mogli przeczytać widzowie publicznej telewizji.

Kaczyński ogłosił nową kwotę 14. emerytury

Podczas spotkania w Paradyżu nie zabrakło też kolejnej obietnicy wyborczej, która dotyczyła także emerytów. – Niedługo będzie wypłacona 14. emerytura i będzie ona wynosiła 2200 zł netto. To jest nasze działanie w związku z inflacją. To jest działanie państwa, które wspiera najsłabszych – poinformował prezes PiS.

Jak tłumaczył, 14. emeryturę w takiej kwocie otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł. Powyżej tej kwoty będzie zasada – złotówka za złotówkę, emerytura będzie odpowiednio pomniejszana.

Jesienne wybory będą połączone z referendum. Oto treść pytań, z których dwa w międzyczasie uległy modyfikacji:

"Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?";

"Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?";

"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską?";

"Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?"

Po co PiS robi referendum w dniu wyborów?.

W referendum nie trzeba brać udziału. Wystarczy nie pobierać karty do głosowania. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.